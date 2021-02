AstraZeneca incumplirá el objetivo del suministro de vacunas para la Unión Europea en el segundo trimestre

AstraZeneca espera entregar menos de la mitad de las vacunas contra la COVID-19 que se comprometió a suministrar a la Unión Europea en el segundo trimestre, dijo a Reuters el martes un funcionario del bloque.

El esperado déficit, que no se había informado anteriormente, se produce después de una gran reducción de los suministros en el primer trimestre y podría afectar la capacidad de la UE para cumplir su objetivo de vacunar al 70% de los adultos para el verano boreal.

El funcionario de la UE, que está directamente involucrado en conversaciones con la farmacéutica anglo-sueca, dijo que la compañía le había afirmado al bloque durante reuniones internas que «entregaría menos de 90 millones de dosis en el segundo trimestre».

El contrato de AstraZeneca con la UE, que se filtró la semana pasada, mostró que la compañía se había comprometido a entregar 180 millones de dosis al bloque de 27 naciones en el segundo trimestre.

«Debido a que estamos trabajando increíblemente duro para aumentar la productividad de nuestra cadena de suministro de la UE y haciendo todo lo posible para hacer uso de nuestra cadena de suministro global, esperamos poder acercar nuestras entregas en línea con el acuerdo de compra anticipada», dijo un portavoz de AstraZeneca, negándose a comentar sobre cifras específicas.

La Comisión Europea, que coordina las conversaciones con las farmacéuticas, se negó a comentar las cifras.

El funcionario de la UE, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, confirmó que AstraZeneca planeaba suministrar alrededor de 40 millones de dosis en el primer trimestre, nuevamente menos de la mitad de los 90 millones de inyecciones que se suponía que debía entregar.

AstraZeneca advirtió en enero a la UE que no cumpliría con sus compromisos del primer trimestre debido a problemas de producción. También debía entregar 30 millones de dosis en el último trimestre de 2020, pero no suministró ninguna inyección el año pasado ya que su vacuna aún no había sido aprobada por el bloque.

Así, el suministro total de AstraZeneca a la UE podría ser de unos 130 millones de dosis a finales de junio, muy por debajo de los 300 millones que se comprometió a entregar al bloque para entonces.

La UE también se ha enfrentado a retrasos en las entregas de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, así como la de Moderna. Hasta ahora, son las únicas vacunas aprobadas para su uso por el regulador de medicamentos de la UE.

La vacuna de AstraZeneca fue autorizada a fines de enero y algunos estados miembros de la UE, como Hungría, también están utilizando inyecciones para combatir el COVID-19 desarrolladas en China y Rusia.