Nuevas recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia de coronavirus, especialmente en lo referente a su utilización en lugares cerrados y durante el ejercicio físico, así como cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan o su utilización por parte de los más pequeños de la casa.

Según el organismo internacional, en áreas con transmisión comunitaria de COVID-19 las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro.

Por tanto se recomienda llevarlas en espacios interiores si se está con personas que no viven en la misma casa, a no ser que pueda asegurarse una buena ventilación. Si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-COV2 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, las mascarillas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva.

En lugares al aire libre, la OMS mantiene su recomendación de utilizar mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio, si no se puede guardar al menos un metro de distancia.

En la nueva guía, los expertos desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas, utilizadas comúnmente por trabajadores de la construcción. Según alertan, si la persona está enferma puede estar expulsando aerosoles infectados.

Para cualquier tipo de mascarilla, el uso, el almacenamiento y la limpieza adecuados o la eliminación son esenciales para garantizar que sean lo más eficaces posible y evitar un mayor riesgo de transmisión. La adherencia a las prácticas correctas de manejo de las mascarillas varía, lo que refuerza la necesidad de mensajes apropiados por parte de las autoridades, alerta la OMS.