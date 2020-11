Italia acumula 580 muertos en un día y no descarta el confinamiento

Italia ha sumado en el último día otros 35.000 contagios más por coronavirus, casi 10.000 más que la víspera, en un momento en que el Gobierno no descarta la posibilidad de un nuevo confinamiento si las medidas adoptadas la semana pasada y las anteriores para frenar la segunda ola no surten efecto. Además, el país ha registrado el peor dato en lo que se refiere a víctimas mortales desde mediados de abril, con 580 decesos.

Según los datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado 35.098 nuevos casos y 580 fallecidos, un dato muy superior a los 25.271 contagios y 356 decesos del lunes. Durante el último día se han efectuado casi 217.800 test, 70.000 más que la víspera, lo que explicaría el aumento en los contagios.

Con ello, el cómputo total de la pandemia es de 995.463 positivos y 42.330 víctimas mortales. Hasta el momento, 363.023 personas han superado la COVID-19, con otra 17.734 que han recibido el alta en el último día, mientras que aún hay 590.110 casos activos.

De ellos, más de 28.600 son pacientes hospitalizados con síntomas, casi 1.000 más con respecto al lunes, y 2.971 se encuentran en la UCI, otros 122 más. Solo la región de Lombardía, la más castigada por la pandemia, ha registrado casi 11.000 nuevos positivos.

Así las cosas, el viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri, no ha descartado un confinamiento a nivel nacional para el 15 de noviembre. «Todo depende de la evolución del virus en respuesta a las últimas medidas», ha subrayado en declaraciones a Rainews24, en referencia tanto a las restricciones impuestas la pasada semana, incluido el toque de queda nocturno, como la obligatoriedad del uso de mascarilla al aire libre.

El viceministro ha confiado en que la curva epidemiológica se aplane pero «si no es así, harán falta medidas más amplias y no más allá del 15 o el 20 de noviembre». «Si se produce un deterioro rápido, entonces se entiende que habría que actuar», ha insistido Sileri, que no obstante ha dejado claro que «eso no es lo que está ocurriendo».

Por su parte, el presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, ha indicado este martes que el índice de reproducción del coronavirus, el llamado Rt, ha comenzado a «crecer más lentamente». A nivel nacional, ha precisado, se sitúa en 1,7, es decir, cada persona contagiada trasmite el virus a casi otras dos. No obstante, para que la situación pueda darse por controlada, ha recordado, debería estar por debajo del 1.

«Todas las regiones están por encima del 1 y en algunos casos rozando el 2», ha subrayado Brusaferro. «La situación se está volviendo más compleja, los servicios sanitarios se están viendo sometidos cada vez más a una dura prueba y en algunas situaciones el umbral del 30-40 por ciento de las camas se ha superado», ha reconocido, según la agencia Adnkronos.

Además, las autoridades sanitarias italianas han solicitado que en las regiones de Véneto, Emilia-Romaña, Campania y Friuli-Venezia Giulia se implanten medidas más restrictivas que las que rigen actualmente, ya que todas estas zonas están en la zona amarilla del país, la que tiene las restricciones más leves.

El ISS ha pedido que las cuatro ingresen en el nivel naranja, donde el lunes se trasladó a Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata y Umbría, según informa el diario Corriere della Sera.

De prosperar la petición, en estas zonas únicamente se permitirán movimientos estrictamente necesarios, se prohibirá cualquier traslado a un municipio distinto al de la residencia, cualquier movimiento dentro y fuera de la región quedaría prohibido y, finalmente, se cerrarán bares, pubs y restaurantes, entre otros establecimientos.