Fallece por coronavirus la hermana de Evo Morales

Esther Morales, hermana del expresidente de Bolivia Evo Morales, ha fallecido a los 70 años de edad a consecuencia de la enfermedad provocada por el coronavirus, según ha informado este domingo el propio exmandatario en su cuenta de Twitter.

La hermana del expresidente estaba internada en un hospital de la región boliviana de Oruro, en el ala de cuidados intentivos, desde el pasado 9 de agosto, dado que presentaba complicaciones médicas de base.

Morales, que se encuentra en Argentina tras dimitir por la fuerza de su cargo durante un pronunciamiento a finales del año pasado, presentó sus respetos a su hermana mayor y lamentó la imposibilidad de llorar su muerte en Bolivia.

«Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará», ha tuiteado el presidente depuesto.

«Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron», añadió el mandatario.

«Me duele no despedirme de mi hermana, que era una madre para mí, para agradecerle por su amor, su honestidad y valor acompañándome y sufriendo hasta detenciones, como en Oruro, en 2002, por pedir mi libertad», ha concluido.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha dado sus condolencias en Twitter. «Ha fallecido Esther Morales, hermana de Evo Morales. Mi sentimiento de solidaridad para su familia. La salud, la vida o la tristeza de la partida, son cosas que están más allá de la política», ha escrito.