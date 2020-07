Banksy aparece en el metro de Londres para reivindicar el uso de la mascarilla

El artista urbano Banksy se ha hecho pasar este martes por un profesional de la limpieza del metro de Londres y ha realizado varias pintadas en un vagón para reivindicar el uso de las mascarillas durante la pandemia de Covid-19, tal y como se observa en el vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.

En el vídeo, el artista pinta varias ratas en las paredes de un vagón, algunas acompañadas de mascarillas o de líquido desinfectante, y otras estornudando y manchando la pared, ante la atenta mirada de algunos de los pasajeros, que observan con sorpresa la acción del artista de Bristol.

Finalmente, Banksy deja un mensaje en las puertas y las paredes de la parada en la que se baja, en el que se lee la letra de una famosa canción del grupo británico Chumbawamba: «I get «locked» down... but I get up again» ("Me encierran... pero me levanto de nuevo").

En la cuenta del artista en la que se ha colgado un vídeo con la acción, acompaña a las imágenes la frase: «If you don't mask you don't get» ("si no te pones mascarilla no lo consigues").

Esta no es la primera vez que Banksy realiza una acción para concienciar respecto al coronavirus, ya que el pasado 6 de mayo el artista rindió un homenaje a los sanitarios británicos con una obra en la que convertía a los enfermeros en superhéroes.

«Gracias por todo lo que están haciendo. Espero que esto ilumine un poco el lugar, incluso si es solo en blanco y negro», señaló el artista en la nota que acompañaba a la obra, que permaneció colgada en una de las paredes del vestíbulo del Hospital General de Southhampton (Reino Unido), cerca de la zona de urgencias.