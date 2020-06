¿Puede el salmón contagiar el coronavirus?

El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de 40 nuevos casos de coronavirus, 27 de ellos detectados en Pekín, después del nuevo foco de contagios originado en un mercado mayorista en distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital, que ya ha provocado 107 contagios desde el jueves, por lo que las autoridades ya han iniciado un plan para llevar a cabo 90.000 pruebas diarias.

A su vez, el Gobierno de la capital ha decretado el cierre en un total de 21 recintos residenciales en las cercanías del mercado, así como en otro centro de establecimientos de productos básicos en el distrito de Haidian, al norte de Fengtai, en donde también se han registrado nuevos casos.

En opinión de los epidemiólogos chinos, los próximos tres días serán clave para conocer la gravedad de este brote: «Si la cifra no avanza demasiado rápido, podrá contenerse», afirmó a la prensa local el experto Wu Zunyou, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China.

Wu también indicó que «la fuente del virus está posiblemente en productos contaminados o en la cadena de transporte», aunque hasta ahora sólo ha trascendido que el patógeno fue detectado en una tabla de cortar pescado empleada por un vendedor de salmón importado en Xinfadi.

Sin embargo, el epidemiólogo Yang Peng, que declaró a la televisión china CCTV que «la secuencia del genoma muestra que el virus fue importado desde Europa, aunque los científicos necesitan tiempo para esclarecer cómo empezó la cadena de infecciones».

«Hay una posibilidad es que el virus provenga del salmón congelado y que las bajas temperaturas hayan preservado el patógeno durante el transporte», añadió.

¿Está el virus en el pescado?

No hay ninguna norma que ahora impida la comercialización del salmón, pero supermercados como el estadounidense Walmart han suspendido la venta de todos los productos relacionados, mientras que algunos restaurantes que lo ofrecen en la capital muestran en sus escaparates certificados sobre su procedencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no existen evidencias de que el COVID-19 llegue a las personas por medio de los alimentos, por lo que esta afirmación del epidemiólogo no sería basada en fundamentos contrastados. «Actualmente no hay ningún caso confirmado de contagio a través de los alimentos o sus envases», aseguran.

Los estudios realizados hasta el momento indican que el pescado no puede contagiar el virus. El coronavirus necesita un receptor que se encuentra en los mamíferos para poder acceder a las células e infectar al cuerpo. Ese receptor no se halla en el pescado, en las aves ni en los reptiles.