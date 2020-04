Las 7 claves de Bill Gates para combatir el coronavirus

«Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso», con estas palabra Bill Gates se avanzó en 2015 a la llegada del coronavirus.

Ahora, el cofundador de Microsoft ha publicado un artículo en su blog en el que cita siete claves para combatir la pandemia.

- El confinamiento ha sido necesario. Gates considera que aislar a la población fue necesario debido al desconocimiento del virus. «El cambio nos permitió evitar muchos millones de muertes y la sobrecarga extrema de los hospitales», afirma.

-La comunicación será vital en la fase de desescalada. Los criterios de cada país serán diferentes, también el ritmo de vuelta a la normalidad. Es importante el diálogo entre unos y otros para estudiar cuáles medidas han resultado exitosas.

- Cuantos más tests, antes se saldrá de la crisis. Igual que lo ha indicado la OMS, el investigador apunta que aquellos países que han dedicado todos sus esfuerzos a detectar os casos han salido antes de la crisis.

- Peligro para los países poco desarrollados. Gates pronostica que «es posible que las muertes totales en los países en desarrollo sean mucho más altas que en los países desarrollados».

- Es necesario invertir para prevenir futuras pandemias. El empresario señala que es necesario utilizar y recaudar dinero para investigar y crear vacunas contra enfermedades.

- La innovación es clave. Gates cree que en el caso del coronavirus habrá que dedicar muchos esfuerzos a investigar la enfermedad, buscar nuevos tratamientos y analizar las estrategias de vuelta a la nueva normalidad de los distintos países. Afirma que al tratarse de una nueva situación, las decisiones que se tomen serán importante para el antes y después de la humanidad.

- Es necesario encontrar un tratamiento para la enfermedad. El filántropo asegura que los eventos multitudinarios y sociales no volverán hasta que no se encuentre un tratamiento que sea fiable. Además, también se pregunta quiénes serán los primeros en vacunarse cuando se tenga una vacuna. Según Gates, habría que empezar a vacunar por las zonas en las que haya más casos. Sin embargo, asegura que posiblemente no será así, ya que «los gobiernos que proporcionan los fondos, los países donde se llevan a cabo los ensayos y los lugares donde la pandemia es peor argumentarán que deberían tener prioridad».