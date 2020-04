Así recuperan la nueva normalidad otros países

El nuevo brote de coronavirus está azotando al mundo, pero afortunadamente algunos países empiezan a ver la luz al final del túnel y ya han iniciado la vuelta a la nueva normalidad, ya que los expertos señalan que hasta que no haya una vacuna contra la COVID-19 será imprescindible guardar unas medidas de seguridad y protección extraordinadirias.

El primer país que se enfrentó al coronavirus fue China y, por tanto, es el más avanzado en el desconfinamiento. Una prueba de ello es que poco a poco se va reiniciándose la actividad turística. Así, la Gran Muralla ha reabierto entre unas fuertes medidas de seguridad y con restricciones. Poco a poco, el sector de la restauración comienza a recuperar su actividad.

En Europa ya ha varios países que están dando pasos significativos. Algunos países, como Dinamarca están más avanzados en el desconfinamiento. Así, el pasado miércoles casi todos los alumnos volvieron al colegio y las peluquerías ya ha reabierto.

Italia, el primer país europeo afectado por la pandemia poco a poco va iniciando la vuelta a la nueva normalidad. El Gobierno italiano prepara sus planes para la reapertura gradual del país desde el 3 de mayo, cuando comenzará la fase 2. Pese a estar en estado de alarma actualmente, ya permite la apertura de algunos negocios de actividades no esenciales, como la apertura de tiendas de ropa de niño; los menores de edad pueden salir a la calle con un progenitor. desde principios de abril.

En Alemania algunos Länder comienzan este lunes a dar pasos hacia la normalización, aunque con muchas restricciones y medidas de protección. Desde este 20 de abril pueden abrir los negocios de hasta 800 metros cuadrados y el último curso de la formación obligatoria puede volver a las aulas, aunque en algunos estados federados esta medida no entrará en vigor hasta dentro de dos semanas. Las reglas de distanciamiento social se mantendrán como mínimo hasta el 3 de mayo, como se acordó el pasado miércoles. El próximo 30 de abril habrá una nueva negociación del gobierno central y los Länder para estudiar nuevos pasos de desconfinamiento. Alemania es uno de los países con más casos registrados, pero con una de las menores tasas de mortalidad.

El Reino Unido, otro de los países europeos más afectados, tiene previsto el confinamiento hasta el próximo 7 de mayo. Aunque no está aún aprobado, la intención del Gobierno es volver a la nueva normalidad en tres fases. La primera permitiría la apertura de las pequeñas tiendas no esenciales, peluquerías, guarderías y viajar dentro del país. La segunda fase, prevista para finales de mayo, posibilitaría la apertura de las escuelas, pequeños comercios con aforo de hasta 50 personas y los restaurantes abrirían manteniendo la distancia entre clientes. La tercera, para mediados de junio, permitiría bodas y funerales con más invitados; abrirían cines, teatros, clubs de comedia y recintos deportivos; los pubs reabrirán con restricciones y los gimnasios asegurando un saneamiento mejorado.

Francia se prepara para el desconfinamiento a partir del 11 de mayo, cuando se incrementará la actividad en los transportes, las empresas, los comercios y las escuelas. No obstabte, eso no significará una vuelta a la normalidad inmediata. La actividad se recuperará de forma progresiva. El Gobierno estima realizar 500.000 test serológicos semanales a las personas que presenten síntomas. El objetivo es aislar a las personas contagiadas, para lo que se pondrán a su disposición hoteles para pasar la cuarentena a aquellos que no quieran hacerlo en sus domicilios.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que los gobernadores locales decidirán cuando inician el desconfinamiento y ha asegurado que algunos estados ya están en disposición de hacerlo. Varios estados -como Ohio, Michigan, Texas y Florida- han manifestado la intención de reabrir sus economías para el 1 de mayo.