Europa supera las 100.000 muertes por el coronavirus y atisba una relajación de las restricciones

Europa ha superado las 100.000 muertes por el coronavirus con Italia de nuevo a la cabeza con más de 23.000 fallecidos, seguida de España, Francia y Reino Unido, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins.

Italia y los demás países mantienen las duras restricciones, aunque en la última semana ha cambiado el debate y ahora, como en Estados Unidos, se centra en las medidas de vuelta a la normalidad.

«Estamos trabajando en algunas propuestas para suavizar las restricciones de la pandemia del coronavirus y permitir que todo el mundo viva seguro con el virus en los próximos meses», ha explicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en declaraciones publicadas por el periódico 'Il Giornale'.

El norte industrial de Italia presiona ya al Gobierno para reanudar la actividad lo antes posible, pero el confinamiento estará en vigor al menos hasta el 3 de mayo. España ha prorrogado el confinamiento al menos hasta el 9 de mayo, aunque los niños podrán salir a la calle desde el 27 de abril.

Reino Unido continúa informando de incrementos en los casos y muertes y ha superado ya los 16.000 fallecidos entre las críticas de la oposición y del personal sanitario por la falta de equipos de protección. «Hay demasiados sanitarios muertos. Los médicos y sus compañeros no pueden poner sus vidas en riesgo mientras salvan vidas», ha denunciado un portavoz de la Asociación Médica Británica, Rob Harwood.

El Ministerio de Sanidad ha explicado este domingo que hay una línea telefónica de atención activa durante las 24 horas para que el personal sanitario informe de la falta de material. «Estamos trabajando sin descanso ante la escasez global de batas y otros EPI (equipos de protección personal), para garantizarles el material que necesitan», ha apuntado.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha reconocido fallos en una intervención televisada en particular en lo que se refiere al material sanitario. «¿Estamos preparados para esta crisis? Es evidente que no lo suficiente, pero tenemos que afrontarla. Seamos honestos: los acontecimientos han puesto en evidencia debilidades y deficiencias», dijo.

El confinamiento seguirá en Francia al menos hasta el 11 de mayo y los pacientes en unidades de cuidados intensivos siguen disminuyendo, pero por el momento la epidemia no está bajo control.

En cambio, países como Austria o República Checa han levantado ya algunas restricciones para una lenta vuelta a la normalidad. Alemania sigue siendo observada por su logro: ha mantenido una curva plana de contagios desde hace un tiempo y ha distribuido una gran cantidad de pruebas del coronavirus.