Venezuela asegura que es «ejemplo para el mundo» por su lucha contra el coronavirus

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana (ANC), Diosdado Cabello, ha destacado que el país está «dando ejemplo al mundo» por su lucha contra el coronavirus.

«Buena día para mis hermanos y hermanas. Por favor no descuidemos la cuarentena. No podemos aflojar. Hasta ahora estamos dando ejemplo al mundo de cómo enfrentar la pandemia, y recuerden cuarentena no son vacaciones, siempre pendientes, siempre alertas», ha apuntado Cabello a través de Twitter.

Desde que se registraron los primeros casos positivos por coronavirus en el país, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras, la suspensión de las actividades académicas y la activación de la cuarentena social.

Además se han suspendido el pago de alquileres de locales comerciales y viviendas durante seis meses y el pago de servicios como agua, luz, teléfono. Hasta el momento en Venezuela se certificado 113 casos de coronavirus y dos personas fallecidas con patologías previas.