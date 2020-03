El ministro de Sanidad no contempla focos masivos de COVID19 como en Italia pero no lo descarta. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que no contempla por el momento que en España se desarrolle una situación similar a la de Italia en relación a la expansión del coronavirus, pero añadió que tampoco se pueden descartar escenarios de mayor número de contagios. A su llegada a un Consejo extraordinario de Sanidad en Bruselas, Illa insistió en que España está «en una fase de contención» y relató que, salvo una veintena, se conoce cómo se han contagiado todos los casos del virus en el país, que se elevan ya a más de 300 con cinco fallecimientos.