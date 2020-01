¿Podría llegar el coronavirus chino a España?

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mantiene informada a la red de Alertas, dependiente del Ministerio de Sanidad, está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos en España de neumonía por nuevo coronavirus (2019-nCoV) originado en Wuhan (China). No obstante, según señala Sanidad en el informe de seguimiento de casos que publica periódicamente, el riesgo de introducción en España en este momento se considera «muy bajo».

«El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, ésta es limitada y se asocia a un contacto estrecho», añade el documento.

Por otro lado, se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación, la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta en España. Y se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para la comunicación con los ciudadanos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasmitido un mensaje de «tranquilidad y confianza» en el Sistema de Coordinación de Alertas Sanitarias y ha señalado que España tiene «recursos» para «actuar ante cualquier eventualidad» que se produzca. «Desde Sanidad estamos realizando un seguimiento continuo de la situación del coronavirus, como se hace comúnmente en este tipo de situaciones, y estamos además actualizando permanentemente la situación disponible», ha señalado Illa, quien ha informado que este miércoles se iba a mantener una reunión de seguimiento en el equipo del ministerio para analizar las últimas noticias del brote.

Desde el centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, el Ministerio de Sanidad mantiene un contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud y el resto de países europeos, para dotar de las medidas que sean necesarias para la prevención de cualquier riesgo para la salud de la población.

En el caso de España, Sanidad afirma que el país no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan, ciudad de origen del virus, y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino. Además, el mercado afectado inicialmente era mayorista, por lo que no se prevé que pueda haber sido visitado por extranjeros, además este mercado ha sido clausurado como parte de las actividades de control del brote.

A nivel europeo, las autoridades sanitarias de los estados miembros de la Unión Europea están llevando a cabo actuaciones de comunicación a profesionales sanitarios, a las autoridades de puertos y aeropuertos y al público en general. Francia, Italia y el Reino Unido tienen vuelos directos con Wuhan; asimismo, Francia y el Reino Unido han realizado además comunicaciones a viajeros procedentes de la zona e Italia ha implementado un procedimiento para verificar la presencia de casos sospechosos a bordo de aeronaves.

«Siguiendo las recomendaciones de la OMS ninguno de los países está aplicando medidas de restricción de los viajes o el comercio con China», afirma el documento.