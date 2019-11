Investigan el posible secuestro de un avión de Air Europa en Ámsterdam

La Policía holandesa ha investigado este miércoles una «situación sospechosa a bordo de un avión» en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam y vehículos de los servicios de emergencia se han acercado hasta el aeródromo holandés por posible «amenaza potencial» a la población.

Fuentes militares han informado a la televisión holandesa NOS que se trata de un posible «secuestro de una aeronave» con 27 pasajeros y que el «capitán del avión ha presionado el botón de alarma de secuestro».

Finalmente se ha tratado de una falsa alarma que se ha generado por un error técnico en un vuelo de Air Europa.

