Johnson suspenderá el Parlamento el martes para reabrirlo el 14 de octubre

El primer ministro británico, Boris Johnson, suspenderá el Parlamento el próximo martes para reabrirlo el 14 de octubre, cuando Isabel II pronunciará el llamado Discurso de la Reina, que inaugurará el nuevo curso parlamentario, ha informado la BBC.

Esta suspensión da tiempo al Gobierno a preparar su agenda legislativa, que será leída por la soberana en la Cámara de los Comunes en una tradicional ceremonia a la que la monarca acude en carruaje desde el palacio de Buckingham.

Normalmente, hay un Discurso de la Reina cada año, pero actualmente no se produce ninguno desde el 21 de junio de 2017, porque la anterior primera ministra, Theresa May, quiso un curso parlamentario más largo a fin de negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El pasado agosto, Boris Johnson decretó una suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, pero, tras recibir varias demandas, el Tribunal Supremo la declaró ilegal, al considerar que era excesivamente larga y perseguía obtener una ventaja política.

La suspensión provisional decretada ahora, que tiene una duración más habitual, significa que el próximo miércoles no habrá la sesión semanal de preguntas al primer ministro, con la que los diputados controlan la actividad del Gobierno.

Tampoco dará tiempo a que la oposición realice a corto plazo más maniobras legislativas a fin de impedir una salida de la UE no negociada en la fecha prevista del 31 de octubre.

El Ejecutivo de Johnson difundió hoy su propuesta para conseguir un acuerdo de «brexit» con la UE antes de esa fecha, que pasa por sustituir la polémica salvaguarda para evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El líder conservador propone mantener una área regulatoria común para bienes en toda la isla, pero también plantea realizar controles aduaneros no en la frontera pero sí en dependencias cercanas, lo que en principio no era deseable ni para Dublín ni para Bruselas.

Johnson aspira a lograr un acuerdo de cara al Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, y ya ha señalado que, si no lo consigue, está dispuesto a dejar el bloque sin tratado bilateral.