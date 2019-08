Fallece el detective que custodiaba a Lee Harvey Oswald cuando fue asesinado

James R. Leavelle, el detective de la policía de la ciudad de Dallas (Texas) cuyo rostro apareció en las portadas de medio mundo por encontrarse esposado al presunto asesino del presidente de EEUU, John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, en el momento de su asesinato, falleció el jueves, informaron este viernes medios locales.

Leavelle, nacido el 23 de agosto de 1920 en el condado de Red River (Texas), murió este jueves a los 99 años, según el diario The Dallas Morning News, que señaló que fue la propia hija del expolicía quien dio a conocer la noticia.

En la imagen que convirtió al entonces detective en parte de la historia del país, tomada por el fotógrafo Robert Jackson el 24 de noviembre, se puede ver a Leavelle junto a Oswald en el momento en que Jack Ruby desenfunda su revolver para abatir al presunto magnicida.

James Leavelle’s reaction to Lee Harvey Oswald’s shooting in 1963 was captured in an indelible photograph that won the Pulitzer Prize https://t.co/LDmHxewldi