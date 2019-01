Maduro arremete contra el ultimátum europeo y se pone a cantar «Que viva España»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este domingo con vehemencia el ultimátum de ocho días para convocar elecciones en su país efectuado por varios miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos España, y lo consideró «una insolencia».

Maduro responde al ultimátum de España: Una posición nefasta la de @sanchezcastejon, poniéndose en el trasero de Donald Trump. Él que es un presidente no electo, nadie lo eligió. A nosotros nos han elegido y reelegido. #26Ene pic.twitter.com/iV7BOEz4Ck — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 26 de enero de 2019

«Nadie puede darnos un ultimátum de este tipo. Si alguien quiere abandonar el país, lo puede hacer. Venezuela no está ligada a Europa. Estos es una insolencia total», dijo Maduro en una entrevista concedida en Caracas a la cadena CNNTürk y traducida al turco. A su juicio, «una vez más Europa está cometiendo un error acerca de Venezuela. Consideran nuestra historia como no existente, a pesar de doscientos años de independencia». «Menospreciarnos porque estamos en el sur es insolente», señaló Maduro, quien se enfrenta desde el pasado miércoles a la autoproclamación como presidente interino del país del jefe de la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, Juan Guaidó. En todo caso, se mostró abierto al diálogo con el dirigente opositor. «Vamos a establecer la paz y vamos a seguir condenando estos eventos, como hicimos en el Consejo de Seguridad (de la ONU el sábado). Todas estas mentiras son obra de Estados Unidos. Yo estoy abierto al diálogo», indicó Maduro, según la traducción turca de la entrevista.

Además, Maduro ha criticado al presidente de España, Pedro Sánchez, al que se refiere como «el que no ha elegido nadie», por haberse puesto «en el trasero de Donald Trump» al anunciar su intención de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si no se convocan elecciones en un plazo de ocho días. «La posición nefasta del presidente de España, Pedro Sánchez, poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump. Él, que es un presidente no electo; que nadie le ha puesto ahí», ha manifestado en una comparecencia en la que ha citado una concentración que según él se produjo en Zaragoza y otras zonas de España, destacando la producida en la capital aragonesa por, según él, encontrarse en ese momento a «10 grados bajo cero». Para agradecer esa manifestación Maduro se ha puesto a cantar ‘Que viva España’.

Elecciones

Los gobiernos de España, Alemania, Francia y Reino Unido instaron el sábado a Maduro a convocar elecciones transparentes y justas en un plazo de ocho días o, de lo contrario reconocerán a Guaidó como presidente interino.

Mientras, Estados Unidos, Canadá y numerosos países sudamericanos, como Colombia, Brasil y Argentina, han reconocido ya a Guaidó como líder interino del país caribeño, que vive desde hace años una profunda crisis política y económica.

Como reacción, Maduro anunció esta semana la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el principal importador de petróleo venezolano.

El conjunto de la UE, por su parte, ha dejado abierta la posibilidad de reconocer a Guaidó como presidente y ha subido el tono contra Maduro, al que exige que convoque elecciones «en los próximos días», pero sin marcar un límite temporal concreto.

Junto a Rusia, China e Irán, Turquía y su líder conservador islamista Recep Tayyip Erdogan es uno de los aliados políticos y económicos más importantes de Maduro.