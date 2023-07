La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que sus principios «están intactos» y que con sus palabras en las que afeó que Vox negase la violencia machista o deshumanizase a los migrantes dijo «lo que pensaba», aunque «quizás de una manera menos racional y mucho más emocional».

Así ha respondido Guardiola a preguntas de los periodistas este miércoles sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que manifestó que ella había reaccionado de forma «inadecuada» ante la falta de acuerdo entre su formación y Vox. «Feijóo me conoce, soy una persona pasional, muy emocional, ya he reconocido que cuando hice esas declaraciones dije, por supuesto, lo que pensaba, pero quizás lo hice de una manera menos racional y mucho más emocional», ha afirmado la dirigente popular en rueda de prensa junto a los candidatos al Congreso y el Senado.

No obstante, «dije simplemente lo que pienso, mis principios están intactos», ha subrayado. En cuanto a las declaraciones del presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, quien ha tachado el pacto de Gobierno de PP y Vox como un acuerdo de perdedores, Guardiola ha apuntado que «el único que ha perdido es él».

A su juicio, Fernández Vara salió la noche electoral reconociendo la derrota, «despidiéndose de los extremeños y asumiendo que no querían que fuera más el presidente de esta región». «Los perdedores no asumen una investidura si no la van a ganar. Yo no me presentaría a una investidura si no contara con los apoyos», ha dicho Guardiola, que se considera «una afortunada por poder cambiar, junto a un gran equipo, los designios de mi tierra».