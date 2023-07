La Diada de Mallorca volverá a celebrarse oficialmente el 12 de septiembre y no el 31 de diciembre, como se ha venido haciendo desde que en 2016 el Pacte apostara por esta fecha en homenaje a la entrada del rey Jaume I en 1229 a Madina Mayurqa, como se denominaba Palma durante la época musulmana. El nuevo día de celebración, que figura entre los 185 puntos del acuerdo de gobierno del PP y Vox en el Consell de Mallorca, rememora la jura del rey Jaume II de la Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca en 1276. Esta es la fecha que instauró Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina, en 1997.

El documento de gobierno también apuesta por impulsar la Fiesta de la Familia en mayo. «Realizaremos un estudio de impacto familiar de las medidas adoptadas por el Consell de Mallorca y sus organismos dependientes, de acuerdo con la aprobación de la nueva normativa. Dentro del marco competencial, se promoverán incentivos para fomentar la natalidad y ayudas a las familias numerosas», según el texto firmado este martes. Esta se trata de una medida claramente propuesta por Vox.

El nuevo gobierno iniciará la protección del monolito de Sa Feixina, ejecutando la sentencia que obliga a declarar el monumento de origen franquista como Bien Catalogado e iniciarán los trámites para que sea declarado Bien de Interés Cultural, como ya adelantó este diario.

Los premios literarios del Consell de Mallorca serán bilingües, en catalán y castellano, y se modificarán las normas que supongan una «imposición lingüística» para «garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». Sobre el tema de la lengua, fuentes de ambos partidos explicaron a este diario que se mantendrán las subvenciones a la prensa de la Part Forana, pero desde Vox no quieren que se ayude económicamente a la Obra Cultural Balear y tampoco a entidades como Joves per la Llengua. Sin embargo, esta limitación no ha quedado plasmada en el documento firmado ayer.

Por lo que respecta a territorio, se ejecutarán las obras del tramo I de la Vía Conectora, que unirán Son Ferriol y el Coll d’en Rabassa, además de mejorar los accesos a Palma y crear aparcamiento de alta capacidad. También se comprometen a bajar un 10% la tasa de incineración de residuos municipales y la de residuos de construcción y demolición, una medida que estará en manos de Vox llevar a cabo.