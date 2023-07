Los Socialistas de Mallorca han criticado el pacto alcanzado este martes por Partido Popular y Vox para conformar el gobierno insular y que permitirá que «por primera vez en la historia, la ultraderecha gobierne en el Consell y la institución sea moneda de cambio». En una nota de prensa, Los Socialistas de Mallorca han criticado que «por primera vez en la historia la ultraderecha gobierne en el Consell de Mallorca y la institución, por lo tanto, sea una moneda de cambio».

Esta afirmación la ha hecho la secretaria general del partido en Mallorca, Catalina Cladera, quien también ha dicho que «este pacto es un sesgo ideológico porque se eliminan las direcciones insulares de Igualdad y Política Lingüística a cambio de ceder Medio Ambiente a los negacionistas de Vox».

De este modo, Cladera ha calificado el pacto de PP y Vox en la institución mallorquina «de una mala noticia que esta tarde se ha confirmado, donde el PP cede en todo al partido de Abascal a cambio de atentar contra el centro de nuestra identidad y contra las mujeres y el colectivo LGTBI, que son discriminados».

«Este pacto que se ha cocinado en Madrid, por primera vez, en 40 años, sentará a la ultraderecha en los bancos del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca y encontrará a los socialistas, delante, en la oposición, para no permitir que se vuelva atrás en ninguna de las políticas de progreso que se han desarrollado en esta isla los últimos años», ha añadido la socialista. Finalmente, Catalina Cladera ha afirmado que «se demuestra que Marga Prohens no ha querido a Vox en el Govern, que en Palma Martínez todavía se resiste, pero, en cambio, en el Consell, Galmés abre las puertas del gobierno de Mallorca a un partido ultra que no cree en las instituciones de la isla».