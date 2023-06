Las reacciones al acuerdo entre PP y Vox para embocar la invesditura de Marga Prohens y que da la presidencia del Parlament a la formación de extrema derecha no han tardado en llegar. Una de las más contundentes ha sido la de El PI Proposta per les Illes, cuyo presidente, Tolo Gili, ha mostrado la preocupación y malestar por esa entente. «Nuestra identidad, lengua y cultura están en peligro con el fascismo en la presidencia del Parlament», lamentó este pacto en un comunicado emitido por la formación regionalista.

El PI rechaza el acuerdo y lo tacha de «ataque a la lengua», remarcando que «no ofrece ninguna medida que solucione los problemas de las personas que viven en Baleares». El presidente de la formación insiste en el que el pacto entre PP y Vox no hace referencias a aspectos como la modificación y mejora del Régimen Especial de Baleares «o a una mejor financiación. Tampoco a aspectos como la vivienda, porque parece que ya no es el problema más grande para los habitantes de Baleares», incide, remarcando que «parece que ahora el único problema que existe es nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura y manera de vivir. Es ridículo pensar así», aseguraba Gili.

De la misma forma, la nota emitida por El PI insiste en el descontento y preocupación ante este pacto «que habla de eliminar políticas de confrontación... No hay confrontación, ustedes la están creando», prosigue Tolo Gili, que habla de un acuerdo «completamente inconstitucional si quieren hacer desaparecer el catalán del día a día. Todos deberían conocer la lengua propia del territorio en el que viven. El castellano es la lengua más extendida y por eso se le debe dar visibilidad y difundir el catalán», afirma el dirigente regionalista.

No entiende tampoco El PI «las ganas de intervenir en las escuelas, en el modelo educativo. Es una falta de respeto hacia la comunidad educativa que quieran imponer este modelo sin conocer el punto de vista del profesorado, de los centros, los padres o el alumnado», insisten.

También, la formación critica la postura sobre la 'protección de las mujeres'. «Es violencia machista. Una lacra social que arrastramos desde hace años y que no podemos dar un paso atrás en esta lucha. Basta de eufemismos y palabras vacías que intentan confundir a la gente. Cada día hay hombres que matan a mujeres y hay que poner remedio», subrayaba Gili.

Colo colofón, El PI Proposta per les Illes deja claro que «no hay un solo punto dode PP y Voc hagan referencia a la grave falta de vivienda en las islas. Ni una sola medida o propuesta para acabar con los alquilers abusivos, la falta de pisos, incentivas la compra con medidas fiscales apropiadas... En este acuerdo no hay nada de todo esto. No hay ningún tipo de medida para acabar con el problema más grande que existe en Baleares», y lanza una advertencia para cerrar: «Nuestra lengua, identidad y cultura están en peligro. O nos unimos, sin manías, y nos hacemos valer como colectivo o desaparecemos y quedamos como souvenirs a los que hacer fotos», sentenció Tolo Gili, presidente del partido regionalista.