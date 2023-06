El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha comparecido este lunes para dar a conocer el organigrama del nuevo Consistorio. Durante la presentación ha advertido que todas ellas «son personas que proceden del sector privado y de la administración y que van a poner en marcha cuanto antes las políticas necesarias de movilidad, seguridad, limpieza, vivienda y fiscalidad». «Todo pasa por sentar las bases de futuro a medio y largo plazo del Ajuntament de Palma», ha dicho.

Martínez, que gobernará con 11 regidores frente a otros 18 ediles que estarán en la oposición, ha señalado que «llegaremos a acuerdos y consensos, y espero que otras fuerzas se alineen, porque hablamos del bienestar de los ciudadanos de Palma». El alcalde ha manifestado que extiende «la mano a todos los regidores». En este sentido, ha querido explicar cuáles serán las primeras medidas que llevará a cabo con urgencia tras asumir el mando de Cort. «Seguro que encontraremos puntos coincidentes y veremos en que condiciones llegaremos a acuerdos para que las empresas públicas lleguen a la estabilidad, también en temas de limpieza, movilidad... Hay temas que con esenciales y estoy seguro de que habrá acuerdos».

En cuanto al Plan General de Palma, que se ha aprobado una primera parte estructural antes de las elecciones municipales, Martínez ha señalado que «habrá que ver en qué condiciones está, pero el objetivo es desatascar lo más rápido posible la inseguridad en la que está sumida el urbanismo de bloqueo que se ha llevado a cabo». También se ha referido a los temas de vivienda, «estamos esperando a que se pueda investir a la nueva presidenta del Govern [la también popular Marga Prohens], para llegar a un acuerdo con una ley de vivienda conjunta y llevar a cabo medidas a medio y largo plazo que pongan remedio al problema de la crisis habitacional». Asimismo, ha advertido que «habrá políticas de ayuda al mercado del alquiler con seguridad jurídica» que permitirán «limitar el precio del alquiler a condición de que se acojan a un programa de ayudas y también para viviendas vacías».

Martínez también ha avanzado que va a reestructurar el Patronat d'Habitatge y para ello creará la Oficina del Alquiler de Larga Duración y Alquiler Turístico, para acabar «con la inseguridad en el alquiler». También llevará a cabo un estudio «para hacer más eficiente las instalaciones municipales, tanto en propiedad como de alquiler». En cuanto a la prohibición del alquiler turístico, Martínez ha advertido que «tenemos unas normas y una legislación aprobada pero hay desinformación sobre lo que se puede o no se puede alquilar. Para ello hay que ayudar al ciudadano y lo primero que hay que hacer es defender los intereses y la propiedad». Ha asegurado que «hay una normativa y una moratoria marcada por el PIAT. Lo que hay que hacer es no permitir las 5.000 viviendas turísticas ilegales que hay en Palma, hay que defender y proteger al alquiler turístico que lo hace bien y luego hay gente que no tiene conocimiento de las normas».

En su primera comparecencia como alcalde, también se ha referido al carril bici de Plaza España. «Defendemos la eliminación, como mínimo, del tramo que pasa por Plaza España. Hay que separar ese carril bici. En Plaza España no pueden convivir bicis y patinetes. Y otra cosa son las obras de allí, como las del Passeig Marítim, que están paralizadas. En nuestro programa defendemos la red de carriles bici y patinetes pero absolutamente segregados de los viajes y las aceras». También habló de un plan de inspección de limpieza, de patinetes y de pisos de alquiler turístico. «Habrá beneficios para el alquiler de larga duración, nosotros queremos ayudar al palmesano que tiene una propiedad, porque puede ser la renda de personas mayores y, por otro lado, tenemos una marca turística y una profesionalización, y no podemos permitir determinadas oferta».

Otra de las medidas que ha anunciado es la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible «consensuada. La idea es que todos los partidos políticos estén cómodos con el PMUS» y, además, señaló que «es necesario incrementar la zona ORA». En cuanto a los 185 millones de euros comprometidos por el Gobierno central que irían destinados al tranvía, Martínez advirtió que «no sé como está dinero. He dado órdenes para saber cómo están. Hace un mes y medio Sánchez los prometió pero no ha llegado al Consejo de Ministros. Lucharemos por esos 185 millones, sin ninguna duda, pero los destinaría a seguir electrificando la flota de la EMT».

Respecto a las declaraciones que ha hecho Fulgencio Coll, líder de Vox Palma, que ha manifestado que el PP le había ofrecido algo a él pero no al resto de los miembros del partido, Martínez ha sido tajante: «En cafés informales no se ofrece nada». Martínez ha sido preguntado por la rueda de prensa que ha convocado Vox Palma a primera hora de la mañana, antes de la presentación oficial del nuevo equipo de gobierno, en el que Coll ha señalado las banderas rojas de la formación para poder pactar con el PP. «No lo sé, he estado reunido con los nuevos regidores».