Al menos siete municipios todavía están pendientes de alcanzar un pacto de gobierno.

A poco más de 48 horas de constituirse los 52 ayuntamientos en la Part Forana, las reuniones y llamadas telefónicas entre los principales representantes de los partidos políticos se intensifican. Al cierre de esta edición al menos siete municipios todavía estaban pendientes de sellar posibles acuerdos de gobierno, mientras otros como Santa Maria o Capdepera ya tienen claro que la lista más votada gobernará en minoría.

Las negociaciones se han intensificado en estas últimas horas y en algunos municipios donde se daban por ‘hechos’ algunos acuerdos, estos siguen sin sellarse. Es el caso de Pollença donde se daba por seguro el pacto entre el PSOE de Martí March y Més, encabezado por Joana Aina Campomar. A pocas horas de que se constituya el Ajuntament las posturas parecen alejadas y las negociaciones, estancadas. Més hizo saber ayer que consideraba «ineludible que la representatividad se traslade a todo el ámbito del acuerdo de gobernabilidad». Joana Aina Campomar manifestó a este diario que «ahora mismo no se dan las condiciones para entrar a formar parte del gobierno». Por su parte, los socialistas manifestaron «cierta sorpresa al ver que la Alcaldía compartida haya sido una exigencia».

El pacto PSOE y Més-Esquerra tampoco se ha sellado en Manacor. Después de siete reuniones, los equipos negociadores no se han puesto de acuerdo y se tildan, unos a otros, de poco generosos. Tanto Més-Esquerra como PSOE celebraron sus correspondientes asambleas el miércoles y los ecosoberanistas dejaron claro que la Alcaldía es innegociable. Además, declararon líneas rojas como no conceder la presidencia de la SAM al PSOE, otorgarle tres cargos de confianza o una persona de prensa, peticiones que ha realizado el PSOE en la última semana. Durante la reunión de ayer por la mañana, en la que volvió a haber tensión, no se cerró ningún acuerdo. La número uno de la lista socialista, Núria Hinojosa, insistió en que «apostamos por un gobierno progresista» aunque añadió que «no podemos regalar las cosas. Se trata de ser generosos».

En Algaida también lo que parecía iba a ser un mero trámite entre PSOE y Més ha quedado encallado. El PSOE fue la lista más votada, pese a ello, perdió un regidor. Por su parte, Més ha mantenido su número de regidores. Con este panorama los ecosoberanistas exigen más al PSOE y quieren entrar a negociar la Alcaldía. Una línea roja para los socialistas que han presentado una oferta a sus actuales socios que en ningún caso incluye esta negociación.

Tampoco hay acuerdo oficial en Campanet y sobrevuelan las dudas sobre quien puede ostentar la Alcaldía. Més con Guillem Rosselló al frente podría gobernar en solidario. Por su parte, en Lloseta donde la lista más votada fue el PP de Xisca Ramis, las dudas sobrevuelan. Parece que el Consistorio se teñirá del rojo socialista y que la alcaldesa será Paquita Campins con el apoyo de MÉS. Todavía por confirmar.

También Santa Margalida siempre es plaza complicada para los políticos. El PP de Martí Torres rozó la mayoría absoluta pero las tensiones con las diferentes formaciones complican los acuerdos. El pacto con Convergència parece casi cerrado, pero Joan Monjo tiene unos planes diferentes que pueden alargar la decisión hasta el mismo sábado.

En Sóller, a la hora de cerrar esta edición no se había podido cerrar ningun pacto. El PP ha considerado excesivas las pretensiones de Seny i Sentit (SiS) a pesar de que la formación ya había renunciado a ostentar la primera vara y pedía tener el primer teniente de alcalde y Urbanismo, Patrimonio, Desarrollo Local, Promoción y Turismo. El PP ha hecho varias contraofertas pero, de no haber acuerdo hoy, se prepara para gobernar en minoría. Més per Sóller también veía viable un pacto con Aguiló (SiS) y el PSOE pero tampoco no ha habido acuerdo. En el caso de Son Servera, todo apunta a que será alcalde, Jaume Servera, (PP) en minoría al ser la lista más votada y después que las fuerzas de izquierdas (PSOE-UP) no hayan logrado un acuerdo con los Independents de Son Servera.

Mientras que en Deià, a poco más de 24 horas de la constitución existe cierta confusión sobre la posibilidad de que Lluis Apesteguia pueda ser elegido alcalde, ya que no encabezaba la lista. Parece que Cristina López está dispuesta a renunciar como alcaldable pero no a devolver el acta de concejala. En el caso de Artà, se vuelve a reeditar el pacto PSOE-PI, esta vez sin la presencia de Alternativa per Artà que no se ha presentado a las elecciones. Bunyola firmó ayer noche también un pacto entre PP y Som AVI- El Pi.