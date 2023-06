El presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha calificado de «barbaridad» lo ocurrido este miércoles en la constitución de la Asamblea regional, donde su partido se quedó fuera de la Mesa, y ha avisado de nuevo al Partido Popular de la posibilidad de repetición electoral.

«Cuando ves esos postulados y no hay ningún tipo de acuerdo y piden que les des todo a cambio de nada te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral», ha avisado Antelo en una entrevista a @es_radiorm, recogida por Europa Press.

Los murcianos, ha defendido, «son los que tienen que decidir», pero la repetición electoral no ha sido el propósito de Vox «desde el primer día», porque siempre ha «tendido la mano» para llegar a un acuerdo con los 'populares'. Según ha confesado, en Vox no salen de su «perplejidad» por el veto en la Mesa de la Asamblea Regional. Según ha denunciado, el 'popular' Fernando López Miras «ha vetado» a Vox, «la única formación que le puede hacer presidente», mientras que en otras autonomías donde el PP tiene mayoría absoluta, como la Comunidad de Madrid, sí han cedido a Vox un puesto de la Mesa de la Asamblea.

Antelo insiste en que «nunca había sucedido» que la tercera fuera política de la región se quedara fuera de la Mesa de la Asamblea, y más aún contando con nueve diputados. Según ha recordado, en la anterior legislatura, cuando Vox tenía cuatro escaños, sí que tenían un puesto. Pero el PP «ha dado una patada a esa alternativa», ha denunciado Antelo, que ha desvelado que en las negociaciones que mantuvo con los 'populares' días anteriores a la sesión constitutiva de la Asamblea Regional, «literalmente» se le pidió de todo a Vox.

Seguimos con la mano tendida pero hoy día el PP ha demostrado que quiere una convocatoria de elecciones en la Región de Murcia. https://t.co/bX4fpKmyU8 pic.twitter.com/3BUVwEpt7G — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) June 14, 2023

«Sabemos que no es una decisión de López Miras, es desde Génova, que tiene que marcar la distancia con Vox y han decidido que sea Murcia el campo de pruebas» y no en Extremadura, Baleares o en Valencia, porque «saben perfectamente que la izquierda, en una repetición electoral, podría volver a gobernar y en la Región se sabe que la izquierda en Murcia no tiene ninguna posibilidad de gobernar». A su juicio, con la «barbaridad» que se hizo en la Mesa de la Asamblea de Murcia este miércoles, «han tapado el magnífico acuerdo entre PP y Vox en Valencia».

Con ello, denuncia que Feijóo «sigue castigando» a Murcia, en este caso por «mero cálculo electoral», pensando en las elecciones generales y con López Miras como «colaborador necesario». Preguntado si con este escenario político el PP quiere una convocatoria de elecciones en la Región, Antelo considera que «ese es el mensaje que han enviado».

Si con la fuerza que te tienes que poner de acuerdo, explica, «no quieres acordar nada, pides todo, que te apoyemos en todo, que firmemos un papel conforme lo que votes, en la Junta de Portavoces, como si nos sumáramos al PP como había hecho anteriormente con los tránsfugas con los que gobernó en la anterior legislatura, eso no es planteable a ninguna formación política que tengamos que votar lo que siempre quieras que votemos».

A su juicio, la decisión no es de López Miras, quien cree que ha demostrado que «no tiene mucho problema a la hora de pactar» porque «ha gobernado con tránsfugas». Sin embargo, cree que «sigue a pies juntillas lo que dice Feijóo, que dice que en Murcia hay que vetar a Vox y marcar distancias con Vox». En cualquier caso, Antelo ha insistido en que pese a todo «sigue tendida», porque «la obligación y responsabilidad obliga a ello». A su juicio, el PP «no ha respetado el resultado electoral», pero Vox se mantiene « a la espera». «Cuando alguien manda un mensaje tan claro como el que se envió el otro día en la constitución de la Asamblea también lo escuchamos y tomamos nota», ha explicado.