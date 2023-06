Los candidatos de PSOE y Més en Inca, Virgilio Moreno y Alice Weber, firmarán este jueves el acuerdo de gobernabilidad que asegurará la Alcaldía de Moreno durante cuatro años más.

Tras las elecciones, ambas formaciones se han reunido en varias ocasiones para perfilar el pacto que perdura también durante tres mandatos. A diferencia de los anteriores, esta será la primera vez que PSOE y Més gobiernen sin el apoyo de otros partidos.

El Consistorio inquer quedará configurado con 10 regidores de los Socialistes d'Inca, 6 del PP, 3 de Vox y 2 de Més. En el pleno celebrado este miércoles se han producido varias despedidas de políticos que no tendrán representación a partir del sábado. Àngel Garcia (Independents), Gori Ferrà (X Illes), Andrés Sánchez (C's) y Sonia Franco (no adscrita y ex PP) han tenido palabras de agradecimiento.