El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha negado que su formación esté manteniendo contactos con el PP para conformar los ayuntamientos de las localidades alavesas de Labastida y Laguardia, y ha asegurado que lo que han buscado «desde el primer momento» ha sido «cerrar un acuerdo» con el PSE-EE.

Esteban ha desmentido, de esta manera, en una entrevista concedida a ETB1, y recogida por Europa Press, las afirmaciones que realizó este pasado martes el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, en las que aseguraba que tienen contactos directos con PNV y PSE-EE en las citadas localidades alavesas.

«Lo que nosotros hemos hecho y hemos buscado desde el primer momento ha sido cerrar un acuerdo con el PSE-EE. Eso es lo que se ha hecho y no hay nada más. Oyarzabal puede decir lo que quiera, pero no hay nada más», ha destacado.

Así, el dirigente del PNV ha señalado que será el Araba Buru Batzar (ABB) el que decida «qué hacer en esas dos localidades o en otras», y que ya se verá «qué decisión se toma», para añadir que normalmente presentan sus candidatos, «aunque no siempre y no en todos los sitios».

Asimismo, Esteban ha indicado que las cercanías de las elecciones generales no condiciona al PNV de cara a las negociaciones para conformar ayuntamientos y juntas generales, aunque ha considerado que «a otros partidos igual sí». «Muchas veces los vascos creemos que en todo el Estado piensan de nuestro modo, pero no suele ser así. El PSOE tiene otro enfoque y el PP también, al igual que otros partidos. Para los que nos presentamos solo en Euskadi, no hay condicionamientos, pero para los que se presentan a nivel del Estado, sí», ha señalado.