El presidente en funciones de Aragón y secretario general de PSOE aragonés, Javier Lambán, no liderará la oposición al Gobierno que conforme el popular Jorge Azcón «por higiene democrática», una vez perdidas las elecciones, e incluso se debate entre recoger o no el acta de diputado. Así lo ha confirmado en un encuentro con periodistas, en el que ha indicado que seguirá como secretario general del PSOE aragonés hasta el próximo Congreso en 2025 y que su futuro político podría estar en ser senador autonómico.

En todo caso, ha advertido de que se «empleará a fondo» en que la futura dirección del partido emane de Aragón sin ningún tipo de interferencia o imposición de Ferraz y eso, ha asegurado, no lo dice en contra de la ministra Pilar Alegría, sino en defensa de que Aragón tiene que tener «voz propia» y, por tanto, lo que no puede es tener un secretario o secretaria general «impuesto por Madrid». Y aunque ha evitado aclarar sus preferencias, ha afirmado que hay «diez o doce personas» que podrían darle el relevo, que no tiene por qué ser un diputado o diputada de las Cortes y que «las herencias teledirigidas no funcionan».

También se ha referido a las elecciones generales del próximo 23 de julio, que, a su juicio, Pedro Sánchez no tenía más remedio que convocar dado el resultado «apabullante» de los comicios del 28M, y ha cuestionado que Alegría pueda encabezar la lista por Zaragoza al asegurar que, aunque no tiene ningún problema personal con ella, no genera «mucho entusiasmo en el territorio».

Lambán ha arremetido además contra el líder del PP aragonés, Jorge Azcón, y el «diálogo trama» que plantea, y en que el PSOE no va a caer, en su pretensión de conformar un gobierno en solitario, porque será presidente «gracias a Vox», que es «su seguro de vida», aunque se «avergüence» de ese partido y lo intente «esconder detrás de la cortina».

También ha censurado que Azcón intente «enmascarar» su dependencia del partido de Santiago Abascal «con un blanqueamiento a base de tratar de enganchar a Teruel Existe y al PAR», a los que «con toda seguridad va a engañar. Lo que exijo es luz, taquígrafos y pactos» como hizo él en 2015 y en 2019 para gobernar, ha dicho, toda vez que Azcón cuenta con 28 diputados y la mayoría en las Cortes la dan 34 escaños que solo alcanzaría con los 7 diputados de Vox, y por tanto ha reprochado al líder del PP que no haya «un acuerdo de investidura claro, transparente y que garantice estabilidad».

«A lo que está jugando Azcón es a mandar, a tratar de tener a todo el mundo sojuzgado, a darle el abrazo del oso al PAR, a esconder a Vox y a tratar de aniquilar al PSOE» cuando en realidad, ha sentenciado Lambán, «no es nada sin Vox». Ha reprochado además al líder del PP su «obsesión enfermiza» por llegar al Gobierno de Aragón sin procurar la estabilidad para la comunidad, llegando «casi a suplantar» a las Cortes y acusándole de estar en «rebeldía democrática» por no reunirse con él e iniciar un traspaso de poderes que no ha comenzado en ninguna comunidad.

«Su ansiedad enfermiza por sentarse en el sillón de presidente no existe en ninguna comunidad autónoma», ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que ya encargó a todos los consejeros de su Gobierno que preparen un informe exhaustivo de la situación de cada departamento para que haya un «relevo con absoluta normalidad».