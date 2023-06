El regreso del Partido Popular al Consolat de Mar supondrá un cambio de 180 grados en muchas de las políticas que el Pacte ha puesto en marcha en los últimos ocho años, sobre todo en materia fiscal, turística y de movilidad. Los ‘populares’ quieren que Marga Prohens sea presidenta del Govern antes de la celebración de las elecciones generales del 23 de julio, por lo que esperan que la sesión constitutiva del Parlament sea el próximo día 20 y que la investidura de su candidata se produzca el 4 de julio.

Los de Prohens tienen claro que lo primero que harán al frente del Ejecutivo será impulsar una rebaja fiscal y suprimir el impuesto de sucesiones, una de las medidas estrella de su programa. El partido de Jorge Campos coincide con este y otros planteamientos, por lo que no habrá problemas para aplicarlos. A continuación, destacamos una decena de actuaciones que se ejecuturán o, como mínimo, se iniciarán, durante los 100 primeros días de gobierno, también en el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma.

1 Supresión del impuesto de sucesiones y rebaja fiscal

El último día de campaña, Marga Prohens aseguró que nada más entrar a gobernar eliminarían el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges. Tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios. Así como una la rebaja al 50 % entre hermanos o tíos y sobrinos. Fuentes de la formación aseguran que el paquete de rebajas fiscales será lo primero que impulsen desde el Govern. El plan también prevé suprimir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda para menores de 30 y personas con discapacidad. Se prevé una reducción del 50 % de este mismo impuesto para la compra de primera vivienda habitual para menores de 35 años, familias numerosas o monoparentales, para viviendas de hasta 270.000 euros, con posibilidad de ampliar este umbral hasta los 350.000 euros en zonas tensionadas, pasando del 4 % al 2 %. Además de una rebaja de medio punto del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros.

2 Fin de la moratoria de nuevas plazas turísticas

El PP quiere derogar la moratoria de plazas y la política de decrecimiento que ya se estaba empezando a aplicar con la nueva la ley turística del PSIB, que será modificada. El techo de plazas quedará en manos de los consells insulars y las que se den de baja entrarán en la bolsa para intercambio, sin decrecimiento. En el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés quiere cambiar la normativa para recuperar la bolsa de plazas que el Pacte eliminó justo antes de las elecciones del 28 de mayo.

3 Crear una conselleria sobre asuntos marítimos

Los ‘populares’ pretenden crear una Conselleria de la mar sobre sector náutico, puertos, costas y litoral, según han anunciado durante la campaña y consta en el programa. La idea es fomentar la náutica como sector económico estratégico para Balears.

4 Supresión de la exigencia del catalán en la sanidad

Aquello de presentar obligatoriamente un certificado de catalán para trabajar en el sistema sanitario público tiene los días contados. Conocer el idioma será de nuevo un mérito y no un requisito como han pedido, durante la última legislatura no sólo el PP y Vox, también el Sindicato Médico. Defienden que el requisito es uno de los factores que hacen las Islas menos atractivas para atraer a profesionales. Por otra parte, en el ámbito sanitario, se ha propuesto una auditoría a la mayor entidad pública dependiente del Govern: el IB-Salut.

5 Más suelo para construir y más alturas de pisos

La crisis habitacional es una de las prioridades del PP y en el programa incluye la derogación de los decretos ley de limitaciones urbanísticas aprobados por el Pacte. La intención es sacar más suelo al mercado impulsado desclasificaciones. También se apuesta por la elevación de alturas en los edificios para hacer más pisos y, en Palma, pretenden garantizar el cobro y el mantenimiento de los alquileres para fomentar que los propietarios de pisos los saquen al mercado. Además, continuarán construyendo vivienda pública para alquiler.

6 Eliminar el carril Bus-VAO y el límite a 80 km/h

La eliminación del carril Bus-VAO en la autopista del aeropuerto y del límite de 80 kilómetros por hora en la vía de cintura serán las primeras medidas que tomará el nuevo gobierno de derechas en el Consell de Mallorca para revertir dos de las políticas más polémicas que puso en marcha la izquierda.

7 Auditoría del IMAS por las menores tuteladas

La auditoría del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) para saber «qué ha fallado» con respecto a las menores tuteladas explotadas sexualmente es otra de las promesas estrella del PP, que también planteó Vox en campaña, por lo que será fácil que ambos partidos saquen adelante esta iniciativa.

8 Más recursos destinados a limpieza y seguridad

En el caso del Ajuntament de Palma, el futuro alcalde del PP, Jaime Martínez, quieren llevar a cabo una reestructuración de Emaya con la finalidad de que en las calles de la ciudad haya más recursos destinados a la limpieza y mejorarla. Una de las críticas más generalizadas contra el Pacte ha sido la suciedad de Ciutat, algo que incluso la izquierda admite. Habrá un plan de choque en la Policía Local de Palma que pretende poner a más agentes en la calle porque actualmente están realizando funciones administrativas y Martínez quiere que estén patrullando.

9 Usar el dinero del tranvía para electrificar la EMT

El cambio de color en Cort implicará la modificación o eliminación de algunos de los proyectos más emblemáticos que pretendía poner en marcha el Pacte de izquierdas. El mas relevante de ellos es, sin duda, el del tranvía de Palma, que tenía que unir el centro de Ciutat con el aeropuerto y que finalmente no se hará. El PP no rechaza la idea de un tranvía, pero sí el proyecto por considerar que no tiene suficientes estudios que lo avalen. Además, pretenden destinar el presupuesto previsto, de 240 millones de euros, a electrificar todo el servicio y la flota de la EMT.

10 Expropiar Son Busquets si no se cede ya a Cort

El futuro alcalde de Palma también prevé iniciar el proceso para expropiar de Son Busquets si después de los 100 primeros días de gobierno municipal el actual propietario de los terrenos, el Ministerio de Fomento, no ha cedido el antiguo cuartel al Ajuntament de Palma, según adelantó ayer este diario. Así, los populares consideran que el proyecto para construir más de 820 viviendas sociales en el solar se ha estancado en los últimos años «ante la incapacidad de la izquierda de gestionar» y han decidido acelerar, vía expropiación, los trámites para obtener su propiedad y comenzar la licitación del proyecto. Consideran que el proceso administrativo está yendo muy despacio en el caso de este proyecto y recuerdan que, por ejemplo, entre que se firmó el convenio entre ambos ministerios y se formalizó el traspaso pasaron más de seis meses.