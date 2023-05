La idea se ha planteado por ahora como mero debate casi filosófico más que político, pero en Més hay dirigentes y militantes que no se sentirían incómodos con una abstención a Marga Prohens para crear un cortafuegos y que Vox no sea necesario para formar gobierno. Hay quienes incluso aceptarían llegar a un acuerdo de mínimos para evitar males mayores y conformarse con que el catalán deje de ser una exigencia en la sanidad a cambio de que no deje de ser una exigencia en toda la función pública o en la educación que es lo que quiere Vox.

Ya hace años que algunos de los históricos dirigentes del PSM llegaron a soñar con acuerdos con el PP de Gabriel Cañellas y esa entelequia de una posible abstención en positivo a Marga Prohens es un ‘run-rún’ político que llena la sede de la calle Antillón y las conversaciones de Twitter. No es algo que se haya planteado oficialmente, pero es una posibilidad: el verdadero cordón sanitario a Vox, el cortafuegos definitivo. Los dirigentes de Més hablan extraoficialmente de esta posibilidad, pero cada vez suma más matices: Prohens debe certificar, en primer lugar, que no negociará con Vox bajo ningún concepto. Además creen que otros partidos deben sumarse a esta opción para no ser los únicos que la planteen. Piensan en sus socios de Més per Menorca, pero desde el partido de Josep Castells ya se descarta de plano regalar la investidura a Prohens para que luego pacte con Vox los presupuestos y otras medidas clave. El PSIB ya ha descartado esta opción, así que, de momento, el ‘run-rún’ sigue instalado en Twitter y en algunos dirigentes de la formación. No parece probable que esta sea la solución al enigma de Marga Prohens y su presidencia, pero en cualquier caso no es una decisión que pueda tomar la ejecutiva, sino que debe ser la asamblea de la formación la que decida una cuestión de tal dimensión y, en este caso, todo se convierte en una auténtica ruleta rusa. En los próximos días se verá si esta posibilidad cobra fuerza en función de los movimientos que haga la propia Prohens con Vox.