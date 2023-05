El más que probable nuevo alcalde de Ciutat, el ‘popular’ Jaime Martínez, afirma que el Ajuntament de Palma, una vez quede constituido, «aprobará el Plan Especial del aeropuerto de Palma, paralizado hasta la fecha por decisión de Urbanisme en la pasada legislatura».

Martínez afirma que dicho plan «potencia todo lo relacionado con la industria aeronáutica en el aeropuerto, con lo que ello conlleva en cuanto a creación de empleo de calidad y posicionamiento del aeropuerto a nivel internacional». Asimismo, hace especial hincapié en que «no estamos hablando de crecimiento del aeropuerto, como nuevas pistas, sino potenciar un sector de alto valor añadido para el sector aéreo e industrial en Mallorca».

En cuanto a las promesas electorales del PP con el aeropuerto, durante la campaña se apostó por la cogestión aeroportuaria, la no privatización de las torres de control y construir el nuevo centro de control aéreo en el aeródromo de Son Bonet. Desde AENA-Palma, tras ser puestos al corriente de las palabras del futuro alcalde de Palma, se limitaron a mostrar su satisfacción «porque impulsará la industria aeronáutica en el aeropuerto, cuya actividad no es estacional y ello, pese a lo que se pueda suponer, no implica ampliación alguna del aeropuerto».

El Ajuntament denegó a finales de 2021, vía acuerdo plenario, la aprobación inicial del Plan Especial presentado por AENA, impidiendo con ello la concesión de licencias de obra nueva ni de actividad a terceros. Sin embargo, la denegación sí afecta al objetivo principal del Plan Especial, que es la integración territorial en aspectos como la coordinación de los distintos modos de transporte.

Asimismo, este plan es el documento de integración urbanística que, de acuerdo con la legislación sectorial, regula la implantación de actividades de terceros. La decisión del Ajuntament, previo acuerdo del área de Model de Ciutat i Urbanisme, no autoriza desde finales de 2021 licencias de obra hasta que se apruebe el Plan Especial, lo que ha bloqueado a la posibilidad de desarrollar actividades que puedan ser complementarias, más allá de las propias del turismo, como hangares para mantenimiento y reparación de aeronaves, o empresas para las que su ubicación en el recinto aeroportuario pudiera ser un punto estratégico para el desarrollo de su actividad. AENA-Palma añade que con el citado plan «se facilita el desarrollo de la intermodalidad y mayor cooperación a la actividad económica de la Isla».