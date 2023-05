Una votación exprés (29 segundos y 52 centésimas), listas con candidatos de más, suplentes por sorpresa, resaca futbolera o un alcalde sin DNI son algunas de las anécdotas de este 28M, en el que también ha habido algún susto que otro: detenciones y el infarto de un vocal de una mesa de Dos Hermanas. La mayoría de los colegios electorales han abierto a su hora y la jornada está transcurriendo sin incidentes, pero como en cada cita electoral siempre ha habido algún desajuste o imprevisto de última hora, como las papeletas impresas por las dos caras de Sueca, Valencia, y también curiosidades como la imagen de tres monjas. En el municipio cántabro de Solares, la mesa electoral la han integrado tres religiosas de la congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que han desempeñado su tarea con sus hábitos, los mismos con los que sus compañeras de convento han votado.

No lejos de allí, en Santa Cruz de Bezana, la mesa ha tardado 45 minutos en constituirse porque su segundo vocal era el candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, que no puede formar parte de ese órgano por su condición de aspirante. Finalmente se «ha repescado» a un suplente que, con permiso para irse, tuvo que volver. Pero si hay una anécdota que se cuela casi en cada cita con las urnas es la del «esprint electoral». Como si les hubiera tocado la lotería, el municipio riojano de Villarroya se ha situado en primera línea informativa al completar la votación en 29 segundos y 52 centésimas, superando en casi tres segundos su récord de 2019. El cronómetro se ha parado cuando los cuatro vecinos que no forman parte de la mesa electoral han depositado sus papeletas, puesto que los tres que están al frente de ella deben votar al cerrarse la urna.

En Valladolid, su alcalde, el socialista Óscar Puente, ha tenido que esperar varios minutos en la calle hasta que le han traído el DNI que se había dejado olvidado en casa, mientras que los habitantes de Rapariegos (Segovia) cerrarán su colegio una hora y media después debido a que en las papeletas del PSOE aparecía un candidato más. La junta electoral ha dictaminado que la votación se lleve a cabo con la errata, pero informando a todos los votantes que únicamente eran válidos los cuatro primeros nombres. En La Línea de la Concepción (Cádiz), un paquete sospechoso ha demorado la apertura de las urnas, pero la policía lo ha retirado y se ha recuperado la normalidad.

La Policía salva la vida de un vocal

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida, con maniobras de reanimación cardiopulmonar, a un vocal que estaba en una mesa de la localidad sevillana de Dos Hermanas y que había sufrido un infarto. Según ha informado la Policía, abandonó su puesto por encontrarse indispuesto. Momentos después, cuando ya estaba en la calle Óscar Arias, este hombre se desplomó y entró en parada cardiorrespiratoria. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de Valme por los servicios sanitarios del 061 con el pulso restablecido.

Detenciones en Santander

La Policía Nacional ha detenido en un colegio electoral de Santander a un hombre de 33 años que se ha puesto agresivo después de ser elegido para sustituir al presidente de la mesa, que había sufrido una indisposición y tuvo que ausentarse. Los suplentes ya se habían ido, por lo que han tenido que acudir los miembros de la Junta Electoral de Zona para resolver la incidencia. Se determinó que se quedase un hombre de 33 años, que se ha puesto agresivo con los funcionarios, lo que ha obligado a intervenir a la Policía, que lo ha detenido. En Getafe, Madrid, un hombre de 46 años también ha sido detenido en el Colegio Sagrado Corazón. Según fuentes policiales, estaba designado como suplente de una persona de la mesa que había comparecido y, al fallar otra persona que no era la que él debería sustituir, entendió que no le correspondía ocupar su puesto.

Resaca futbolera

El ascenso del Granada CF a la Primera División, confirmado anoche tras la victoria del equipo por 2-0 ante el Leganés en el estadio Nuevo Los Cármenes, está este domingo presente en muchos colegios, a los que algunos votantes acuden ataviados con los colores rojiblancos. Ha sido el caso de quienes han acompañado a los candidatos a la Alcaldía tanto del PSOE como del PP. En el primer caso, el alcalde y candidato a la reelección, Francisco Cuenca, ha acudido junto a su hijo, un joven que llevaba una camiseta del Granada y que ha ejercido por primera vez su derecho al voto tras cumplir 18 años hace unos días.

Que la suplencia no tiene por qué ser siempre algo negativo para un futbolista profesional ha quedado demostrado en San Sebastián durante la constitución de la mesa instalada en la ikastola Arantzazuko Ama de Martutene, para la que el delantero de la Real Sociedad Carlos Fernández había sido designado primer suplente del segundo vocal. Fernández está incluido en la convocatoria de Imanol Alguacil para el partido de esta tarde contra el Atlético de Madrid, pero no pudo viajar ayer con sus compañeros a la capital por este motivo.