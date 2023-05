A la espera de poder votar

Turismo, inflación, okupación, cambio climático, la LOMLOE, las expectativas laborales, el papel de los medios, los candidatos... Los alumnos de una clase de 1º de Bachillerato del IES Emili Darder, con la tutora Susana Boyero, fueron los protagonistas de un interesante debate político en el que se habló de muchas cosas y en el que se vio alguna sorpresa. Los alumnos tienen entre 16 y 17 años y no podrán votar en estas elecciones –podrán hacerlo en las que se celebren dentro de cuatro años–, pero ayer se hizo un simulacro en clase con una urna de verdad.

El resultado se preserva a petición del instituto y para respetar el anonimato de los alumnos, pero hubo una gran diversidad, y hasta se escapó algún voto a un partido singular. La votación se hizo después de un enriquecedor debate en el que se habló de política, de políticos y de temas sociales. Todos conocen a Pedro Sánchez y a Francina Armengol y además saben que las elecciones que se celebran este domingo son autonómicas. Conocen a Núñez Feijóo, pero la primera líder del PP a la que mencionan es Isabel Díaz Ayuso. Pocos saben quién es Marga Prohens y el resto de candidatos.

Política y políticos

En sus casas se habla de política y todos ellos se informan mayoritariamente a través de internet o en los telediarios. En cualquier caso, su valoración de los políticos, como la de la mayoría de los ciudadanos, no es precisamente buena. «En los telediarios salen los políticos, pero siempre se están insultando y no se apoyarán. Lo que dice uno de Podemos nunca lo apoyará uno de Vox», opina Tristán Jiménez. Todos coinciden más o menos en la incapacidad de llegar a acuerdos.

Uno de los alumnos escribe en la pizarra.

La moderadora menciona el cambio climático y el problema ambiental de los plásticos en el Mediterráneo, pero el tema no parece interesarles demasiado o hay otros que les preocupan más. Natalia Aguiló dice que a ella le preocupan más los problemas laborales y económicos. Afirma que quiere estudiar Telecomunicaciones, pero que ahora mismo cree que hay inseguridad laboral y eso le inquieta.

Varios alumnos le siguen. Justin Ricard dice que el cambio climático es importante, pero que ahora mismo hay problemas como la crisis , la COVID, la guerra de Ucrania y la subida del precio de los alimentos. En general todos creen que el problema económico es uno de los que más les preocupa.

La sorpresa salta cuando se les pregunta si les preocupa como está la vivienda en las Islas y, de repente, el debate se desvía hacia la okupación. No hablan del problema de la vivienda, sino del de la okupación. «En España se tarda 18 meses en desokupar una vivienda y en Alemania se hace en 24 horas. Eso no tendría que ser así porque no es bueno», dice Lucía Carrión.

«¿Y qué hay que hacer con los okupas si es gente necesitada que no tiene donde vivir?». «No hay que hacer leyes que sean solo contra los okupas; también hay que ayudarles a que tengan una vivienda en la que poder estar», contesta Justin Ricard.

El aula en un momento de la actividad.

En el debate también sale la LOMLOE, que les afecta de forma muy directa. Ya empieza a preocuparles la EBAU, la antigua Selectividad. Creen que resulta contradictorio que tengan que estudiar con un sistema educativo y luego tener que examinarse con otro diferente. A la espera de que el nuevo modelo se implante durante estos años, de momento. Dicen que ni les gusta el sistema ni les está ayudando a mejorar tal y como se les está calificando. «No sabes qué va pasar y no nos está ayudando. Nadie está de acuerdo», afirma Miquel Mas.

Un tema que sí les interesa enormemente es el del turismo y el exceso de turistas es una cuestión que trasciende más allá del mero debate político. «El turismo en verano es excesivo. Ahora ya no se puede ir a la playa, el aeropuerto está lleno y las carreteras también. La capacidad de la Isla se está agotando y no se puede expandir más porque este es un territorio limitado».

Aparece incluso el problema del alquiler turístico: «Han hecho una degradación del paisaje en para hacer hoteles y luego se van a los barrios donde hay alquiler turístico. Se destruyó para nada», dice Marta Peña. «El turismo en Mallorca ya no produce beneficios. Están varios meses abiertos los hoteles o los restaurantes, pero luego cierran en invierno y no ayuda», dice Justin Ricard. «Pero da muchos puestos de trabajo y general mucho dinero aunque algunos turistas la líen cuando vienen», señala Lucía Carrión en referencia a los turistas que se van a Magaluf.

Vivienda a residentes

Aún hay otra opinión sobre turismo y la da Miquel Mas; está relacionada de forma tangencial con la compra de vivienda por parte de los no residentes. «En Mallorca hay muchas casas en las que viven los turistas y al final las compran. El problema es que muchas veces solo pasan aquí dos semanas de vacaciones al año», afirma Miquel Mas.

El debate ha sido muy sosegada y respetuoso, incluso cuando ha habido discrepancias entre los alumnos. Aún no tienen claro si irían a votar el próximo domingo en caso de poder y uno de ellos dice que lo haría para las autonómicas, pero no para las generales. Algunos de ellos tampoco tienen claro a quién votarían, pero hay al menos tres que dicen que, si un día van a las urnas, será para evitar que gobiernen quienes no les gustan, para que no ganen los otros. Acaba el debate. En la planta baja del IES ya están preparadas las urnas y las papeletas para ir a votar el domingo. Ellos no podrán hacerlo por ahora, pero en cuatro años lo harán plenamente informados.