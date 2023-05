Polémica en campaña: el PP acusa a Podemos de utilizar electoralmente a la hija de Prohens

🥀Lamentable episodi!al debat dla SER,la candidata de Podem, ha ficat a la filla de @MargaProhens dins el debat



🥀na Blanca és una nina d’1 any.Això no se pot consentir



🥀lo +greu de ses darreres campanyes electorals. No hi ha excuses,Jover ha d demanar disculpes o renunciar