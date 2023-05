La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha reivindicado el movimiento 15M en el acto central de campaña, que ha celebrado este miércoles por la tarde en plaza Catalunya, al que han asistido unas 2.000 personas, ante las que ha proclamado que está dispuesta a «ganar las elecciones una vez más». «Fue en el 15M donde empezó todo porque fue allí que el PP, con su arrogancia característica, nos dijo: 'Si queréis cambiar las cosas presentaros a las elecciones'. Y aquí estamos, ¡dispuestos a ganar las elecciones una vez más!», ha clamado Colau.

«Llevamos ocho años, seguimos sin tener poderes fácticos de nuestra parte», y ha defendido que lo que les ha movido siempre es la emoción compartida de la gente común que se organiza y demuestra que sí que se podía seguir abriendo caminos, ha dicho textualmente. Ha recordado las experiencias que se vivieron en la plaza Catalunya durante el 15M y los dos actos de campaña que ha celebrado en la misma plaza en 2015 y 2019: «No perderemos nunca la sonrisa y no volveremos a tener nunca más miedo». «Hace ocho años en esta misma plaza os dije que quería tener el honor de ser la primera mujer alcaldesa, de familia trabajadora, de barrio de Barcelona, feminista, orgullosamente diversa. Hace ocho años vosotros lo hicisteis posible contra todo pronóstico» ha conmemorado reivindicando el proyecto colectivo que lidera.

También ha mostrado su «solidaridad» con los presentadores Toni Soler y Jair Domínguez y con la actriz Judit Martín, citados a declarar en el juzgado por el 'gag' del programa de TV3 'Està Passant' que parodió a la Virgen del Rocío. «Quiero poder decirle a mis hijos que hemos hecho todo lo que podíamos para que tuvieran un mundo mejor, no sólo con más verde, saludable y justo, también donde sean protagonistas, donde nadie les calle la boca», ha subrayado.

Ha presentado el acto el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello y la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, y en él han participado el candidato número 2, Jordi Martí; la 3, Janet Sanz; la actriz Vicy Peña (número 40) y el periodista Bob Pop (número 38). «Hemos cumplido el sueño de la Barcelona común», ha expresado Janet Sanz, que ha reivindicado la transformación que han llevado a cabo en los últimos años mediante un cambio de prioridades, por lo que ha pedido la máxima movilización el domingo en la jornada electoral.

Jordi Martí ha contrapuesto a Colau con el candidato de Junts, Xavier Trias, que ha definido como el «candidato del desastre, que no propone nada, que solo desmonta», y con el del PSC, Jaume Collboni, del que ha dicho que no es de fiar, por haber abandonado el gobierno municipal antes de terminar el mandato. Vicky Peña ha ensalzado el esfuerzo de los comuns para abrir camino «por mucho que haya la mezquindad de algunas querellas absurdas e injustas» y ha confiado en que Colau continúe gobernando desde la libertad, la solidaridad y la responsabilidad, ha dicho. El acto, que ha durado unas dos horas, también ha contado con actuaciones musicales del Cor Rebel, el Niño de la Hipoteca, una actuación sorpresa de Marina Rossell -que ha cantado 'Bella Ciao'-, Nacho Vegas, Bob Pop, Gipsy Rumba all Stars y Maria Arnal.