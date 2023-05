El lado más personal de Catalina Cladera

Catalina Cladera, candidata del PSIB al Consell de Mallorca, responde al test de Ultima Hora para que los ciudadanos de Baleares conozcan su lado más personal.

¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

Miro la prensa, bajo a pasear mi perro durante 10 minutos, regreso a casa, desayuno y me ducho.

¿Y lo último que hace antes de acostarse?

Intento hacer algo que me distraiga hasta que me entre el sueño.

¿Qué serie de televisión ve en la actualidad y cuál es su favorita?

No miro mucho la televisión, pero una serie reciente que me encanta es A Muntanya, una miniserie documental de IB3 que tiene un punto novedoso de la Serra de Tramuntana a través de la mirada de las personas que mantienen vivas las fincas y posesiones. Mi serie favorita no es ninguna sorpresa, es Borgen.

Una virtud

La capacidad de trabajo.

Un defecto

La impaciencia

El mejor momento del día

Cuando vuelvo a casa y hablo con mis hijos.

Una manía

Jugar con mi cabello.

¿Qué haría si le tocara un millón de euros?

Seguir trabajando y viajar con más frecuencia a lugar más remotos.

¿Recuerda cuándo dijo aquello de 'tierra trágame?

Quien tiene boca se equivoca. El otro día comencé un debate electoral cuando solo tenía que saludar.

Un rincón de Mallorca para perderse

La Serra de Tramuntana

Una comida

Las lentejas estofadas, que me salen muy buenas.

Una bebida

Un buen vino blanco de Mallorca, bien fresquito.

Un actor

Antonio Banderas

Una actriz

Meryl Streep

Su película favorita

Memorias de África

¿Un libro favorito y cual está leyendo actualmente?

Ahora estoy muy conmovida con un relato de mujeres que ha sufrido violencia machista en primera persona. Se llama Trencar el Silenci, que hemos ayudado a editar desde el Consell de Mallorca. Uno de mis libros de cabecera es La Sociedad opulenta, del economista John K. Galbraith.

Un escritor.

Antònia Vicens, Medalla de oro del Consell de Mallorca

El mejor momento de su vida

El nacimiento de mis dos hijos.

¿Y el peor?

La noche del 9 de octubre de 2018 en Sant Llorenç

¿A quién le gustaría conocer?

No soy mitómana, pero me encantaría tomar un café con Barack Obama

Su personaje histórico favorito.

No es solo uno, pero me fascina la historia de los 'agermanats' de Mallorca

Recuerda la ultima vez que se emborrachó.

No

Un político al que admire.

Francina Armengol, a quien tengo la suerte de tener como amiga.

De no haber sido político a que se dedicaría actualmente.

Soy economista, auditora de la Sindicatura de Comptes, y eso es lo que volveré a hacer cuando llegue el momento.