Recibida al grito de 'presidenta, presidenta' y agasajada por los suyos en el día de su cumpleaños con una felicitación coral de los asistentes que llenaron el Trui Teatre, Marga Prohens derrochó optimismo en el acto central del Partido Popular en la campaña electoral para la cita del 28 de mayo. El líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, arropó a la aspirante a llegar al Consolat el próximo domingo, además de al resto de candidatos al Consell de Mallorca (Llorenç Galmés), el Ajuntament de Palma (Jaime Martínez) y el resto de consistorios de las islas.

«Vosotros sois la fuerza del PP. Este partido ha vuelto por la puerta grande», exclamó de inicio la cabeza de lista al Parlament, quien señaló la importancia de su equipo: «tenemos a los mejores, con vocacion de servicio y algo que aportar a estas islas», aseguró Prohens, quien ha palpado que «el cambio ya está en la calle y el 28 de mayo estará en las urnas».

Mostró en todo momento gran complicidad Marga Prohens con Feijóo, de quien tiene muy claro que «tenerle en La Moncloa le vendrá bien a estas islas. Sabe que tenemos inconvenientes para las empresas, funcionarios... reivindicamos un régimen fiscal que llegue de verdad, un plus de insularidad digno. Y él (Feijóo) sabe bien que vivimos en unas islas», remarcó, a la par que apuntó a otro problema clave como el de la vivienda en Baleares, «al igual que con la sanidad, la economía, la seguridad ciudadana», dejando ver que el líder de los populares tiene claro que se debe incluir «la revisión de las leyes estatales de costa», entre otras medidas que favorezcan a las islas y sus habitantes. «Defendemos los chiringuitos, los bares de playa y a las familias que viven de la costa», continuó.

Alberto Núñez Feijóo alza el brazo de Marga Prohens junto a Llorenç Galmés y Jaime Martínez. Foto: Miquel Àngel Cañellas

No dejó de lado a su rival por la presidencia del Govern, Francina Armengol, a quien definió como «la presidenta más 'sanchista' de todos, la campeona del 'sanchismo'», llamando a realizar una «moción de censura al 'sanchismo' este 28 de mayo, a una manera de gobernar sin límites», que choca con el programa del PP que abandera Prohens en las islas. «Nuestras 500 propuestas son fruto de más de 300 reuniones. Están calculadas y estudiadas. Cuando decidimos que bajamos los impuestos, lo hacemos, pero lo tenemos estudiado», recalcó, lanzando una púa a algunos de sus adversarios al advertir que «otros partidos nos copian el programa. Primero lo critican, pero después lo hacen suyo porque han perdido su palabra y credibilidad», añadía la cabeza de lista popular al Parlament balear y líder de la formación en el archipiélago.

Por ello, remarcó Prohens que el PP es el partido «que mejor representa a los ciudadanos de las islas», mostrando una papeleta de su formación para recordar que representa «a la clase media que no puede más con estas políticas de izquierdas», sacando a la luz un tema clave en su libro de ruta como «la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Baleares. No puede ser que se pague por algo por lo que han pagado ya nuestros padres y abuelos», exclamó, además de confirmar que será «la primera medida» que aplique.

Otro aspecto que tendrá en cuenta Marga Prohens si llega al Consolat será el estado de los autónomos, «los que saben cada día lo que cuesta levantar la barrera. El PP será el único que les protege, porque ofrece cuota cero los dos primeros años de actividad y plantea segundas oportunidades», aseguró la número uno popular, que puso sobre la mesa un tema prioritario para su formación como «la simplificación administrativa. Eliminaremos la cita previa para cualquier servicio», dijo ante el aplauso del Trui Teatre.

La sanidad fue otro aspecto que trató Prohens durante su intervención en el acto central del PP en esta campaña para las elecciones autonómicas y municipales, apostando «por más médicos, mejor sanidad y menos listas de espera. No es digna una atención oncológica por teléfono», lamentó, favoreciendo la cita presencial.

La seguridad ciudadana, incrementando los recursos policiales, «creando una escuela balear de seguridad y emergencias y reclamando que haya más Guardia Civil», porque para la candidata de los populares «sin seguridad, no hay libertad». Y en ese punto, intodujo un asunto de actulidad como la okupación, a quienes «no defenderemos». «Solo puede negar la okupación la que lleva ocho años en un despacho o en un coche oficial, la que no ha estado en los barrios con edificios ocupados», recordando el episodio protagonizado por Armengol con un alumno del CESAG durante el debate organizado por Última Hora. «Con los okupas tenemos que ser más personas. Tenemos que ponernos en su sitio», fueron las palabras que recuperó Prohens al respecto. «Yo digo que no, me pongo en el sitio de los trabajadores y los ciudadanos», afirmó contundentemente.

El voto de las mujeres también fue reclamado por la candidata popular, «porque ya no se nos engaña», de la misma forma que el de la gente mayor, a quien no va a consentir «que se les engañe, que intenten manipularles con una pensión en Baleares cuando no hay dinero», recalcando que el PP es «el partido del cambio, el de todos, el de las familias...», dijo en la recta final de su alocución.

Las políticas de movilidad, focalizadas en el tráfico y los accesos a Palma, «mejorando el transporte público» fueron otros asuntos a los que se refirió antes de cerrar su intervención con un mensaje directo: «Vuelve el Partido Popular, el de las grandes mayorías. El domingo vuelve el Partido Popular», aseguró ante la ovación de los seguidores de la formación para compartir con el resto de candidatos el cierre del acto en el Trui Teatre.