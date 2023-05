Ciudadanos (CS) ha anunciado que, si llega al Govern tras las elecciones del 28M, implantará un paquete de «alivio fiscal», en el que se incluye la eliminación de los impuestos de sucesiones y patrimonio, así como rebajas de tributos a familias, autónomos y pymes. La portavoz nacional de CS y candidata al Govern balear, Patricia Guasp, ha hecho este promesa electoral durante una visita al mercado de Andratx, acompañada por el vicesecretario nacional, Nacho Martín, el candidato de CS al Consell de Mallorca, Álex Valdivia, y el candidato de CS al Ayuntamiento de Andratx, Ángel Hoyos.

Con estas medidas, la formación pretende que «la clase media vuelva a Baleares este 28 de mayo, cuando Ciudadanos gobierne en las instituciones de las Islas. Desde CS no se propone una rebaja masiva de impuestos como hace el PP, una promesa que después, cuando llega al gobierno, no cumple», ha criticado Guasp, quien ha asegurado que su partido «sí va a aplicar este alivio fiscal tan merecido».

En ese sentido, ha apostado por rebajas fiscales «justas y progresivas» para las pymes, los jóvenes y las familias que «están asfixiadas» en Baleares por «el pacto de retroceso de Armengol, que lo único que ha hecho es ahogar más a los ciudadanos de las Isla». En este punto, la candidata de CS al Govern ha instado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a no «volverse a poner del lado del PSOE y Podemos para dar otro sablazo a los autónomos. Espero que los autónomos no vuelvan a ser el foco como cajero automático de Feijóo y que no venga este miércoles a Baleares a apuntalar y apadrinar el pacto PP-Prohens-Vox, como ya hizo el año pasado con el Gobierno de Castilla y León», ha añadido Guasp.

En cuanto a su paquete de alivio fiscal, la líder de CS ha explicado que su partido «eliminará el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, además de deflactar el IRPF, para que los ciudadanos sigan manteniendo el poder adquisitivo en sus bolsillos».

Otra de las medidas que CS pondrá en marcha afecta a la conciliación y a las familias, por lo que se disminuirá cinco puntos en el tramo del IRPF por cada hijo, a partir del segundo, y en las familias monoparentales a partir del primer hijo, lo que supone un alivio de 1.500 euros al año para cada familia, según ha detallado Guasp.

De esta manera, la representante de CS ha agregado que, en caso de gobernar, también «devolverá el 100 por cien de los gastos de las actividades extraescolares, el comedor y el transporte escolar».

La aspirante al Govern de la formación también ha propuesto «una cuota cero» para los jóvenes autónomos y las mujeres emprendedoras, además de una bajada del IBI para los autónomos y las pequeñas empresas.

Al mismo tiempo, ha insistido en que los ciudadanos de Baleares «se tienen que fiar de Ciudadanos, que lo ha hecho en todos los sitios donde ha gobernado, y no se pueden fiar del PP, que los ha subido cuando ha gobernado, ni del pacto de retroceso que está inflando a impuestos a las familias de Baleares», ha apostillado Guasp.

Por su parte, el candidato de CS al Ayuntamiento de Andratx ha afirmado que su municipio cuenta con «un gobierno de centro y liberal, que ha llevado a cabo políticas de bajadas de impuestos y donde se trabaja para la agilización y simplificación administrativa», para lo que se pretende llegar a un Consistorio «mucho más ágil y eficiente de lo que era antes».

Así, Hoyos ha señalado que en Andratx se presentan «retos muy importantes» en los próximos años, como es «la dotación de suelo para construir vivienda pública a un precio asequible para combatir esta situación límite que tienen los jóvenes», ha manifestado. Por último, el candidato municipal de Ciudadanos se ha comprometido a «trabajar en esa línea de acercamiento de la administración a la ciudadanía», al mismo tiempo que ha insistido en que su prioridad será «edificar vivienda para todos los conciudadanos».