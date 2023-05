El lado más personal de Lucía Muñoz

Lucía Muñoz candidata de Unidas Podemos al Consistorio palmesano, responde al test de Ultima Hora para que los ciudadanos de Baleares conozcan su lado más personal.

¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

Leer la prensa y dar los buenos días a mi equipo en nuestro grupo de Telegram antes de comentar lo que se ha publicado. Trabajamos mano a mano desde primera hora y durante todo el día, todos

los días. Tenemos muy buen rollo.

¿Y lo último que hace antes de acostarse?

Me gusta leer un libro para despejar la cabeza, de otra forma no me duermo.

¿Qué serie de tv ve en la actualidad y cuál es su favorita?

Autodefensa y Mai neva a Ciutat.

Una virtud

Diría que mi capacidad de escuchar y empatizar.

Un defecto

Querer abarcar demasiado.

El mejor momento del día

El atardecer, las puestas de sol son lo mejor.

Una manía

No puedo dejar algo a medias.

¿Qué haría si le tocara un millón de euros?

Me llevaría a mis padres de viaje. Se han pasado toda su vida trabajando. Mi padre ha sido azafato y hemos viajado mucho. Pero ahora que tienen más tiempo me haría mucha ilusión vivir eso con ellos sin que tengan que trabajar, y con mi hermano también, por supuesto.

¿Recuerda cuándo dijo aquello de 'tierra trágame?

Cuando me designaron para hablar en la moción de censura de Tamames.

Un rincón de Mallorca para perderse

Mallorca está para perderse en ella y vivirla, pero por no decir algo tan general o algo muy popular, a mí me encanta perderme en el bosque de Sant Agustí, que es el barrio de Palma en el que he crecido.

Una comida

La fideuá de mi madre.

Una bebida

Un vermut casero, y local a poder ser.

Un actor

Pedro Pascal.

Lucía Muñoz, durante la Fira del Llonguet de es Pil.larí.

Una actriz

Clara Ingold.

Su película favorita

Amanece que no es poco.

Un libro favorito y cual está leyendo actualmente

Me gustó mucho Panza de Burro, de Andrea Abreu, y estoy leyendo La insumisa, de Cristina Peri Rossi.

Un escritor

Mejor una escritora, Sara Torres.

¿El mejor momento de su vida?

Diría que estoy en él, pero en los primeros años de carrera es cuando una empieza a vivir su vida y cuando más disfruta.

¿Y el peor?

La precariedad laboral nada más terminar de estudiar. Es algo que siempre está ahí, que existe, y a lo que puedes volver, pero empezar siempre es lo más duro.

¿A quién le gustaría conocer?

Me encantaría conocer a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

Su personaje histórico favorito

Aurora Picornell.

Recuerda la última vez que se emborrachó

Sí, hace bastante. Pero la última vez que brindé, 'un par mallorquí', fue con la aprobación de la Ley de Vivienda.

Un político al que admire

A la activista feminista argentina, ex dirigente estudiantil, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y política con mayúsculas, Ofelia Fernández.

¿De no haber sido político a que se dedicaría actualmente?

Estaría en cooperación internacional. Trabajaba en una ONG aquí en Palma dedicada a ello antes de entraren política.