«Invertir en sanidad es un pilar básico»

A falta de pocos días para el 28-M, se respira ambiente electoral, sobre todo en los círculos políticos y entre los candidatos que aspiran a un puesto municipal o autonómico. Entre los ciudadanos la gran mayoría tiene claro su voto, pero todavía hay un buen porcentaje que vaga por la indecisión que provoca el acercarse a unos comicios. De hecho, por las calles de Manacor, la diversidad de opiniones es latente. Bel, jubilada y con muchos años cotizados a sus espaldas, asegura que irá a votar «hasta que la cabeza me lo permita».

Además no duda sobre los tres pilares básicos para una sociedad próspera. «Necesitamos que se invierta en educación, porque faltan profesores de calidad; en sanidad, donde faltan infinidad de enfermeros para tener un servicio digno y que se invierta en un centro de día porque los mayores no tenemos donde estar y tomar un café», afirma. También añade que es partidaria de cambiar el sistema electoral.

Bel sonríe tras dar su opinión.

«Tiene que ganar el que más votos consigue. No me gusta que tres con menos votos pacten y acaben gobernando cuando no son los más votados. El que gana que gobierne», finaliza. A su lado, Bárbara asiente en todo lo que comenta su amiga y añade que es importante tener unas calles mejores y más transitables. «Aquí en Manacor necesitamos más limpieza y que se arreglen los asfaltados y las aceras», comenta. Como Bel, ella también irá a votar y tiene claro lo que hay que mejorar en Baleares. «Tienen que pensar en los mayores porque también necesitamos nuestro espacio», concluyen estas dos amigas.

Por otro lado, Marina Vallespir sigue la misma línea, pero dota de mucha más importancia el hecho de ir a votar. «Claro que iré a las urnas. Es muy importante que cada uno ejerza su derecho al voto y se decante por la opción que crea más conveniente para Balears», comenta mientras añade que se necesita más personal sanitario. «Tenemos unas infraestructuras deficitarias a nivel general y con la cantidad de gente que viene es normal que se desborde el sistema», insiste.

Marina Vallespir paseando por el centro de Manacor.

Está claro que la sanidad se ha convertido en uno de los temas importantes durante toda la campaña, y Alba, natural de Burgos y afincada en Mallorca desde hace tres años, también insiste en que es uno de los puntos que se tiene que mejorar. «Cuando empieza la temporada turística estamos saturados y necesitamos más personal», comenta esta enfermera del Hospital de Manacor. Además, también pide se mejore la limpieza en las calles. «Creo que deberían cambiar las políticas de movilidad y tener la ciudad más pulcra. El mantenimiento es vital para tener un centro bonito», finaliza.

Alba posa en el centro de Manacor.

Por último, Francisco José, Virtudes y Antonio defienden que hay que ir a votar porque es una «necesidad democrática». Para este grupo, uno de los problemas principales de Balears radica en la inmigración ilegal. «Tenemos un problema porque entran sin control y nos estamos sobrepoblando», comenta Antonio. Virtudes, por su parte, pide a los políticos que mejoren las aceras para poder pasear tranquilamente por la ciudad. «Es imposible andar tranquila porque siempre tienes miedo a doblarte un tobillo o que pase un coche cerca», sentencia. Francisco Javier finaliza con crítica hacia los políticos y a ese afán tan suyo de arreglar las cosas a dos meses de las elecciones. «Curiosamente en año de comicios levantan todo lo posible y prometen el doble. A mi no me vale, si fuesen más constantes tendríamos una sociedad mucho mejor», concluye. En Manacor se mira hacia el 28-M con muchas peticiones a los candidatos.