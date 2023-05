El lado más personal de Pedro Bestard

Pedro Bestard, candidato de Vox al Consell de Mallorca, responde al test de Ultima Hora para que los ciudadanos de Baleares conozcan su lado más personal.

¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

Leer la prensa.

¿Y lo último que hace antes de acostarse?

Revisar las redes sociales del partido.

¿Qué serie de televisión ve en la actualidad y cuál es su favorita?

Mi serie favorita es The Big Bang Theory. Ahora estoy viendo Grimm.

Una virtud

La perseverancia.

Un defecto

Soy algo terco.

El mejor momento del día

Cuando puedo pasar un rato con mi familia.

Una manía

Cuando me llega una notificación al móvil la abro inmediatamente, aunque no la lea, para que desaparezca. No me gusta encender el móvil y ver que tengo 5 notificaciones de Whatsapp, 3 correos...

¿Qué haría si le tocara un millón de euros?

Me iría de viaje con la familia pero continuaría con mi vida normal, con las labores actuales.

¿Recuerda cuándo dijo aquello de 'tierra trágame?

Ufff, no lo recuerdo.

Un rincón de Mallorca para perderse

La Serra de Tramuntana.

Una comida

Sopes mallorquines.

Una bebida

Agua

Un actor

Tom Cruise

Una actriz

Julia Roberts.

Su película favorita

El discurso del rey.

¿Un libro favorito y cuál está leyendo actualmente?

Mi libro favorito es Queridos mallorquines y actualmente estoy leyendo L'hereu de la corona.

Un escritor

Joan Francesc March

El candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

El mejor momento de su vida

El día que nació mi hijo.

¿Y el peor?

El día que se murió mi padre.

¿A quién le gustaría conocer?

A Rafael Nadal.

Su personaje histórico favorito

Jaume I

Recuerda la última vez que se emborrachó

No me he emborrachado nunca.

Un político al que admire

Santiago Abascal.

De no haber sido político a que se dedicaría actualmente

Me dedicaría a algo relacionado con el sector ganadero o náutico.