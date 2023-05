El PI Proposta per les Illes Balears, de la mano de sus candidatos al Consell de Mallorca, Antoni Salas y Magdalena Vives, acompañados por los dos cabezas de lista al Ajuntament de Palma, Carles Cabrera y Coloma Bover, reclamaron este lunes la transferencia de las competencias en materia de transporte, actualmente en manos del Govern, al Consell de Mallorca. «Únicamente con las transferencias de transporte e infraestructuras ya en el Consell podemos poner en marcha un Plan de Movilidad realista y coherente, que ayude a eliminar la saturación en las carreteras de la Isla», dijo Salas.

De la misma manera, el número uno del El PI al Consell aseguró que deben asumirse esas competencias a escala insular «porque cuanto más próximas sean al ciudadano, mejor. Y porque es necesario crear un Plan de Movilidad que se ajuste a lo que tenemos en Mallorca», añadiendo que «no es realista que el Govern tenga las competencias en transporte público y el Consell las de carreteras. Sólo si una única institución posee las dos se puede hacer un plan realista y coherente de movilidad», explicó.

Añadió además Salas que El Pi pretende «que la red de tren se extienda por toda Mallorca. Es necesario hacer el trayecto del tren de Llevant, eso sí, sin que parta Manacor en dos. La línea debería rodear la ciudad, pasar junto al hospital para parar y seguir hasta Cala Rajada», desgranó el cabeza de lista de la formación regionalista en un acto en la estación de metro de la UIB.

Otra de las propuestas que se realizan desde El PI Proposta per les Illes Baleares es la de crear aparcamientos disuasorios en la periferia de Palma y dotarlos de transporte público para acceder a la ciudad. «Es un disparate entrar en Palma, los acceso siempre están colapsados y pierdes salud y paciencia», dice Salas, que propone alargar los andenes de las estaciones para dar cabida a más vagones.

Mientras, Carles Cabrera, candidato de El PI Proposta per les Illes Balears al Ajuntament de Palma, refirió la propuesta de ampliar el metro, no viendo el tranvía «como una solución». Por eso, desde esta fuerza política «apostamos por crear una red de metro que conecte toda la ciudad. Pueden ser unas obras largas y costosas, sí, pero al ir bajo tierra, no supone que haya otro vehículo en superfície y eso permitiría ampliar las zonas para peatones», recordó el aspirante a la alcaldía de Ciutat.