La candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern en las elecciones del 28M, Antònia Jover, ha afirmado que para su partido «el fortalecimiento del pequeño y mediano comercio es crucial», en el marco de la presentación a Pimeco de las medidas de su formación para fortalecer a este sector frente a las grandes superficies en Mallorca. «Es el comercio que vertebra nuestras islas, el que garantiza puestos de trabajo de calidad y el que más apuesta por el producto local y de proximidad», ha dicho Jover, como ha explicado Podemos este domingo en un comunicado.

La candidata autonómica ha detallado a la patronal su intención de implementar en Baleares una 'tasa Amazon' a operadores postales que facturen más de un millón de euros mediante comercio en línea. «Son las grandes empresas las que más deben aportar a las arcas públicas, por delante de los pequeños y medianos comercios, que no tienen la capacidad ni la envergadura que tienen las grandes superficies. Desde Unidas Podemos estamos comprometidas», ha enfatizado. También ha defendido que su partido cree en la ciudad en quince minutos, en el que los residentes puedan hacer su vida en la ciudad sin tener que coger un coche. «Ese es el modelo de ciudad que queremos ofrecer a la gente, accesible, y también sostenible», ha aseverado.

En relación a la movilidad, el candidato de UP a la presidencia del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha declarado que en Mallorca no hacen falta más carreteras y ha recordado que la isla es el territorio de Europa con más vehículos por habitante, motivo por el cual rechaza un aumento progresivo de las infraestructuras como «defienden los partidos de derechas, por eso hablamos de limitar la entrada de coches a la isla». Según el actual responsable insular de Carreteras, hacen falta más frecuencias de manera exponencial y más líneas de transporte público. «Hay una especie de centralismo hacia Palma que hace que pueblos que están a cuatro kilómetros el uno del otro no estén conectados. Hacen falta frecuencias nocturnas, ¿cómo puede ser que no tengamos un transporte público con frecuencias nocturnas?», se ha preguntado. «Es crucial tanto para trabajadores y trabajadoras como para la juventud. Hace falta también una red ferroviaria ambiciosa que conecte la isla, y mantener, por supuesto, la gratuidad del transporte público para siempre, porque la gente está respondiendo y lo está usando», ha manifestado, entre otros asuntos.