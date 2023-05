Patricia Guasp (CS): zapatillas y riñas de madre en la calle

Entre aviones y mítines, Patricia Guasp reconoce que a veces tiene que pensar en qué aeropuerto se encuentra en ese momento. Los hay afortunados, como ella, que son capaces de dormir apenas cinco horas, lo que le permite durante la campaña trabajar hasta 18 horas. ¿Algo más? Tiene dos hijos de 8 y 12 años y cuenta los días para el final de esta carrera de vértigo: ocho.

8.29 HORAS. Un café con la pulsera del Mallorca Live Festival

Patricia Guasp se lanza hacia la cafetera. Aún lleva la pulsera del Mallorca Live Festival. Salió encantada del concierto de Vetusta Morla y León Benavente. En su salón quedan rastros de sus hijos, que este miércoles estaban con su padre, con quien comparte la custodia tras su separación. En su salón hay un escritorio inundado por carpetas con los diferentes temas que aborda en Ciudadanos. En la mesa del comedor, tres libros: El arte de la guerra, de Sun Tzu, El oro de Mussolini, de Manuel Aguilera y Revolution, c’est notre combat pur la France, de Emmanuel Macron. Escudos de fútbol y cómics de Tintín son el rastro que han dejado sus hijos.

Un café mientras se quita la pulsera del Mallorca Live Festival.

9.05 HORAS Ensaimadas y cuartos para empezar el día

Sale de su casa, ya maquillada y alzada sobre tacones. La primera parada del día es un desayuno con Eva Poptcheva, eurodiputada por Ciudadanos y residentes alemanes en la Isla. La visita a Can Joan de s’Aigo requiere la ingesta obligatoria de ensaimadas y cuartos. Toda reserva calórica es bienvenida con la agenda tan apretada.

9.55 HORAS Tareas pendientes para el día después

Carrera hacia la emisora Onda Cero, su equipo asegura que lleva medio centenar de entrevistas: es el precio de ostentar un cargo en el partido a nivel nacional. Guasp no pierde la calma en ningún momento. Durante el camino va desgranando las tareas que ha dejado pendientes para el 29M: «Pasaré la ITV del coche, me pondré a régimen porque como mal, a deshoras. Y volveré a pilates». Ahora está inmersa en el huracán electoral y no se atreve ni a decidir el destino de su próximo viaje. Por si acaso, acumula un buen numero de guías de viaje a países lejanos aunque aún no se ha decidido.

Un desayuno en Can Joan de s'Aigo.

11.05 HORAS Pies liberados y un encuentro maternal

La agenda es implacable. Los tacones también. Guasp decide calzarse unas Converse y se coloca junto a su cartel de campaña, bajo el lema ‘Libérate’. Los pies de la candidata son felices en ese instante. Toca una nueva entrevista, esta vez con un medio escrito. Después, sale corriendo hacia el coche hasta que lanza un grito. «¡Mi madre! Seguro que me regaña porque las zapatillas no combinan con el traje», dice la portavoz nacional de Ciudadanos y presidenta de la formación naranja en las Islas.

Se achuchan en medio de la calle, se dan besos y su madre la regaña mientras se abre en canal: «Soy una sufridora. Yo digo lo que pienso y solo quiero que se acaben las elecciones». La madre de Guasp hace un seguimiento exhaustivo de la actividad de su hija por las redes. No hay nada que escape del ojo maternal.

12.15 HORAS Un coche antiguo con propaganda electoral

«No llego, no llego, no llego». A las doce y media tiene que estar en el Parc Bit para visitar la empresa Wireless DNA. No hay ni rastro de estrés ni preocupación mientras atiende a los medios. El asiento trasero de su coche, un Volkswagen Beetle de 17 años, está repleto de programas de Ciudadanos. Recibe una llamada: su hijo mayor no ha podido ir al colegio, está acatarrado.

Reunión con el equipo de Ciudadanos Balears.

14.30 HORAS Alto en el camino para tomar fuerzas

Comida con empresarios y representantes de CAEB y Afedeco para presentar sus propuestas y escuchar las suyas. En estos días de vértigo, apenas para por casa. «El otro día mi madre se quedó con los niños y me puso dos lavadoras», dice con alivio. Su padre lleva a los niños a los entrenos de fútbol. En el equipo de Guasp, la familia es vital.

17.00 HORAS Un master en inmersión política

Se enfunda el traje de madre, atiende a su hijo acatarrado. La salud de los niños no entiende de campañas electorales y va a su aire. Guasp está de excedencia en Price Waterhouse y reconoce que «hace cuatro años no sabía quien era Biel Company», el ex presidente del PP de Balears. En una legislatura se ha hecho un máster intensivo en política balear y nacional.

Un último encuentro con jóvenes emprendedores.

18.00 HORAS Una última cita

Encuentro con jóvenes emprendedores en un bar del Passeig Mallorca. Allí seguirá hasta casi las ocho. Toca recogerse pronto, no hay más visitas al Mallorca Live Festival. Como portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a la presidencia del Govern balear, su agenda se recrudece aún más. El sábado pasado estuvo en Valencia. Esta semana, en Eivissa y Barcelona.

Hasta luego, tacones.

«A veces no sé en qué aeropuerto estoy», confiesa. Este viernes por la mañana le toca irse a Murcia y sábado, si el tiempo se lo permite, acto central de Ciudadanos a nivel nacional en el Parc de la Mar. El equipo de Guasp están buscando un plan B por culpa de la climatología. Toca mirar al cielo para pedir clemencia.