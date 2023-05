El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes en Lugo que afirmar que el «Partido Socialista derrotó en solitario a ETA y que el PP hizo lo imposible por evitarlo» es «una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del Gobierno de España en nuestra historia».

Feijóo hizo esta afirmación durante su intervención en un acto electoral para arropar a la candidata del PP a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, en el primero de los tres actos en los que participará en Galicia en esta jornada. Según el líder de los populares, no «hay que resignarse a que en este país Bildu se presente con normalidad y sea blanqueado por el Gobierno de España», ni que a que «sea uno de los socios del Gobierno de España durante estos últimos cinco años».

«Ya sé que al Gobierno le molesta que nosotros hablemos de Bildu. Ya sé que el Gobierno está intentado desviar la atención de todas las maneras posibles. Insultándonos, injuriándonos o intentando reescribir la historia que hemos vivido todos», añadió Feijóo. En todo caso, dijo que «por mucho que se empeñe y que haya aprobado la ley de la memoria histórica con Bildu, no va a cambiar la historia de España. A ETA la derrotamos los españoles», ha afirmado Núñez Feijóo, que no ha hecho menciones a las declaraciones sobre este partido de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

«Veo a un presidente del Gobierno decir que el Partido Socialista derrotó en solitario a ETA y que el PP hizo lo imposible por evitarlo. Es una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del Gobierno de España en nuestra historia. Es indigno, incluso, de la boca del señor Sánchez», ha insistido Núñez Feijóo. La banda terrorista «ha matado a casi 1.000 personas» y ha dejado a «más de 10.000 heridos» con sus atentados, sin olvidar, precisó, que todavía hay «370 asesinatos sin clarificar su autoría».

«Esta es la historia real de España. No va a conseguir que los españoles nos olvidemos», aseguró. «Cuando Pedro Sánchez dijo que no pactaría con Bildu, nos estaba mintiendo a todos, porque hoy Bildu es su socio. No es de recibo que no sea capaz de romper ni cuando su socio mete en sus listas a 44 personas condenadas por terrorismo», insistió.

El líder del PP ha aprovechado su regreso a Galicia para fustigar al BNG y su asociación con Bildu, ya que «no da igual, ni es de recibo que en Galicia haya formaciones que sean socias de Bildu y vayan en sus mismas papeletas en las elecciones europeas», ha sostenido.

«Los mismos que comparten listas con Bildu para las europeas en Galicia no son capaces de abrir la boca cuando sus socios llevan a 44 personas condenadas por terrorismo en sus listas. Estos que no son capaces de abrir la boca con Bildu y los otros que son los socios de Bildu, BNG y PSOE, son los que gobiernan ahora en Lugo», ha indicado sobre la coalición que gobierna en la ciudad, la misma que en Pontevedra, en donde estará esta tarde.