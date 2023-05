La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección en las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes un choque con Génova por sus diferencias sobre la petición de ilegalizar a EH Bildu por incluir a condenados por terrorismo en sus listas electorales. «No es un pulso al PP ni muchísimo menos a mi presidente. Es un pulso a Bildu», ha asegurado Ayuso en una entrevista con RNE en la que ha remarcado que «no es venganza, es justicia».

La dirigente madrileña ha pedido que el PP revise los mecanismos disponibles para pedir al Congreso y el Senado, «a lo mejor cuando haya otras mayorías», instar al Tribunal Supremo «a que miren» si es «legal o no», ya que es un proyecto que «atenta contra los derechos fundamentales, la libertad y la vida».

En Génova sostienen que, tras consultar a sus servicios jurídicos, Bildu no incumple la ley de partidos y por tanto no se puede ilegalizar, como pide Ayuso con base en la normativa. «Si queremos mirar para otro lado y pensar que es simplemente querer ilegalizar un partido porque no me gusta es dar la razón a que ellos han ganado y que la ley del silencio con la que han viciado los censos sigue ganando», ha considerado Ayuso, y se ha reafirmado en sus declaraciones sobre que ETA «está viva y en el poder». «Son los mismos, han ido cambiando de chaqueta, Herri Batasuna, Batasuna, Sortu...», ha añadido.

Ayuso ha culpado a Bildu de haber introducido en campaña electoral este asunto tras haber incluido en sus listas a 44 candidatos vinculados con terrorismo, siete de los cuales, condenados por delitos de sangre, han renunciado a ser concejales si resultaran elegidos. En esta línea, ha señalado que ella no necesita este tema electoralmente porque «parece que las cosas van muy bien», al otorgarle las últimas encuestas cerca de la mayoría absoluta.

«Sería ir en contra de mi propia afiliación al PP, mentir durante los últimos 20 años y sobre los discursos que he mantenido siempre», ha indicado, al tiempo que ha apuntado que «si en lugar de estar hablando de 44 condenados por terrorismo, habláramos de 44 condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo nadie lo dudaría».

Y ha subrayado que se siente «obligada» a defender este discurso porque se afilió al PP por esto «hace 20 años», tras escuchar a la dirigente del PP vasco María San Gil. «Desde entonces me di cuenta de que en España tenemos un problema gravísimo con un proyecto que no se va contentar y va a seguir anexionándose otras zonas de España», ha comentado la presidenta regional y candidata del PP, que ha advertido de que «el discurso e Sánchez, Bildu y Podemos, va en la misma línea».