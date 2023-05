Tres caras nuevas para impedir una mayoría absoluta

En los pasados comicios el PI estuvo a nada de una mayoría absoluta siendo la ‘revelación’ electoral del 2019. Francesc Mestre aprovechó su paso por la Alcaldía junto al PP y rozó los 6 regidores. Ahora, después de cuatro años junto al PSOE, su trabajo frente al Consistorio puede valerle otra vez un buen resultado. De hecho, Mestre es el único candidato que repite.

Para enfrentarse a él, los otros tres partidos que le disputan la Alcaldía (Més, PP y PSOE) presentan nuevo número uno. Assemblea per Sant Joan desaparece y, por primera vez, los vecinos no tendrá ninguna agrupación local a la que votar. Més toma su relevo y un ex de Assemblea, Richard Thompson, encabezará la formación. Thompson intentará que los votos de la formación local sean para él.

El PSOE también cambia de cara. Catalina Perelló lidera la formación para volver a ser clave en un posible gobierno con el PI como ya lo fue en 2019 pese a tener un solo regidor. El PP, que perdió hace cuatro años el gobierno cuando el PI los dejó en la oposición tras su pacto con el PSOE, presenta a Hermosinda Mariño para intentar que la renovación del partido le devuelva los buenos resultados de antaño.