El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que «quien no rompe con Bildu, es cómplice de Bildu» y contribuye a blanquear a «filoetarras herederos de ETA».

«Cualquier partido que tenga pactos con Bildu, y especialmente el PSOE, tendría que romperlos si tuviera un mínimo de dignidad y respeto a las víctimas del terrorismo», ha manifestado el primer edil a su llegada a la Colegiata de San Isidro para asistir a la misa en honor al patrón de los madrileños. Martínez-Almeida considera que «con Bildu no se puede ir ni a la vuelta de la esquina», porque es una formación que «ha incluido a 44 terroristas, siete de ellos con delitos de sangre», por lo que ha llamado a «romper cualquier tipo de acuerdo o pacto» con ellos.

Requerido por una hipotética ilegalización de EH Bildu, Almeida ha explicado que hay dos vías. Por un lado, «aplicar la Ley de Partidos», algo que «es difícil porque depende del Gobierno». La otra opción, ha continuado, es «ir a una reforma que dejara muy claro que personas con delitos de sangre relacionados con terrorismo no puedan ir en listas electorales».

Por su parte, la candidata de EH Bildu a diputada general de Guipúzcoa, Maddalen Iriarte, ha asegurado este lunes que el compromiso de EH Bildu «con la paz y la convivencia es absoluto», pero no ha respondido a si retirarán de las listas electorales a condenados de ETA con delitos de sangre, pese a admitir que entiende el dolor de las víctimas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iriarte ha dicho que ella siempre «ha dejado claro» que su compromiso con la paz y la convivencia «de este país es absoluto». «Era absoluto antes de venir a EH Bildu, es absoluto en EH Bildu y es absoluto el de EH Bildu, y por eso estoy aquí». Ha recordado que la declaración del 18 de octubre de Aiete (en la que mostró su pesar por el «sufrimiento» causado a las víctimas de ETA y afirmó que nunca debió ocurrir) «es clara y nítida, y no tiene vuelta atrás».

Por ello, ante las exigencias de los socialistas para que hagan una apuesta ética para poder llegar a acuerdos, ha dicho que, «de la misma manera» que se ha llegado a «pactos en otros lugares», se puede seguir alcanzando acuerdos «en el futuro».

Preguntada por si entiende el dolor de las víctimas porque integren las listas de EH Bildu condenados por pertenencia o vinculación a ETA, ha dicho que sí, y ha explicado que ella se ha reunido, «tanto en público como en mi privado con las víctimas». «Hay dos cosas que tengo muy claras, para empezar, que ellas piden que no las utilicemos y, en segundo lugar, siempre hago un esfuerzo ímprobo para acercarme y para empatizar con su dolor. Seguramente, no me acerco al dolor que puedan tener porque no he pasado por lo mismo, pero mi ejercicio de empatía es siempre sincero y siempre el máximo».