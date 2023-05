A todos nos ha pasado eso de ir a una reunión muy importante y, al salir, cuando otra persona te pregunta qué tal ha ido aquello que debías comentar, caes en la cuenta de que ni lo has mencionado. Eso es, más o menos, lo que le pasó a la representante del PSIB-PSOE que el lunes pasado fue a los estudios de IB3 para asistir a la cita en la que todos los partidos debían consensuar cómo organizar el debate electoral que la cadena pública emite hoy a las 21.45 horas. Al volver a la sede del Carrer Miracle, la pobre, se dio cuenta del lapsus que había cometido. En el momento de debatir qué candidato debía empezar y acabar la emisión, el portavoz del PP propuso una novedad: hacer un sorteo. La responsable de IB3 había sugerido que se hiciera por orden de mayor a menor, según el porcentaje de voto obtenido en las últimas elecciones, lo que beneficiaba a la socialista Francina Armengol. En el último minuto, la misma persona propuso hacerlo de menor a mayor siguiendo el mismo patrón, que es el modelo seguido por la corporación en los últimos debates. No debió de seducir a los presentes, pues la propuesta del PP fue secundada y nadie se opuso. Lo dicho, un lapsus. Del sorteo salió que la candidata ‘popular’, Marga Prohens, sería la primera en hablar en el debate y la de Unidas Podemos, Antònia Jover, la que cerraría. Imagínense cómo se pusieron en el PSIB al saber que Armengol intervendría por en medio. La indignación debió de ser tan grande que forzaron una nueva reunión, pero enviaron a otro representante socialista. No hubo acuerdo. Tras la cita, el director general de IB3, Andreu Manresa, firmó un comunicado en el que decía que Armengol, al ser del partido más votado, abriría y cerraría el debate. La Junta Electoral anuló ayer esta decisión que nace de un lapsus que ha deteriorado la reputación de IB3.