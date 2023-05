Arrelam, MÉS per Mallorca y el PSIB-PSOE se han visto obligados a suspender este sábado el acto de presentación de la candidatura previsto en Moscari porque el alcalde del municipio (Selva), Joan Rotger, no ha autorizado el uso del espacio programado, según informaron estas formaciones en una nota conjunta. El líder de la oposición, Biel Morro, siguiendo los pasos que marca la normativa, solicitó un espacio que fue denegado por el alcalde, al considerarlo «que no es un espacio avalado por la Junta Electoral».

Desde Arrelam, MÉS per Mallorca y PSIB-PSOE se recordó en la nota conjunta que la Junta Electoral ha de gestionar y garantizar unos espacios mínimos para llevar a cabo la celebración de los actos electorales, aunque el Ajuntament de Selva también puede ceder locales públicos para la realización de cualquier acto durante esta campaña. Y ponen como ejemplo que, en los comicios de 2019, Arrelam, MÉS per Mallorca y el PSIB-PSOE pudo disponer de la Plaça Major de Moscari, de la misma manera que actualmente, pero el PP realizó su acto de presentación en Can Roig y no hubo «ningún inconveniente». El alcalde de Selva, Joan Rotger, ha indicado que «los espacios para celebrar actos electorales se acordaron en abril». Rotger ha añadido que en el caso de Moscari, el espacio público habilitado es Ca ses Monges y no Can Roig, tal y como habían solicitado Arrelam, Més y PSOE, y ha indicado que «después de consultar al secretario del Ajuntament se estimó oportuno que el acto se hiciera en el local acordado». Además, el alcalde también ha añadido que la coalición pidió cerrar una calle para el acto en Moscari y, en este caso, «fue la Policia Local quien no lo consideró oportuno al disponer de un local para ello». El primer edil descarta que la negativa se deba a ningún ataque político: «Hay unas reglas del juego y se deben respetar», concluye.