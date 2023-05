El debate en IB3, en el aire por desacuerdos con la propuesta final del ente para las intervenciones

El debate de todos los candidatos en IB3, prevista para este próximo domingo 14 de mayo, está en estos momentos en el aire. Las discrepancias por el orden de intervención de los partidos han provocado este martes una reunión de urgencia en la que se ha dado marcha atrás al acuerdo alcanzado el día anterior por las fuerzas políticas para el reparto de turnos y de posiciones en el debate. IB3 había propuesto que el orden fuera de mayor a menor en la primera intervención y de menor a mayor, en la última.

Sin embargo, en la reunión mantenida el lunes los partidos decidieron sortear tanto el orden de intervención de los candidatos en cada uno de los bloques como la posición de los políticos en el estudio de televisión. El PSIB asegura que mostró su discrepancia con el sorteo, pero las demás formaciones insisten en que nadie cuestionó el acuerdo alcanzado este mismo lunes.

En el escrito resumen de la reunión enviada a los partidos no figuran las discrepancias del PSIB y se indica que todos los partidos acuerdan que todo se haga por sorteo. Los socialistas afirman que aquella era una reunión meramennte informativa de IB3 a los partidos. Sin embargo, de la reunión se salió con un sorteo.

El resultado fue que la primera intervención del debate debía corresponder a Marga Prohens (PP), seguido por Patricia Guasp (Cs), por el resto de formaciones: PI, Gent per Formentera, Més per Menorca, Més Vox, PSIB y Podemos. El debate lo debía cerrar Antònia Jover (Podemos) con el minuto de oro de la formación, justo después de que interviniera Marga Prohens. El orden de intervención del minuto de oro era Cs, Vox, Més per Menorca, PSIB, PI, Gent per Formentera, Més, PP y Podemos, la última en intervenir.

En cuanto a la posición de los partidos en el estudio, el sitio central del debate le había correspondido a Jorge Campos (Vox) y a cada uno de sus lados se encontraban Francina Armengol (PSIB) y Antònia Jover (Podemos), mientras que el resto se repartía en los laterales a partir de eje central que ocupaba Campos.

Sin embargo, este martes, el PSIB ha mostrado su disconformidad con la metodología del debate y ha alertado de su intención de presentar una queja ante la Junta Electoral por discrepancias con el orden de las intervenciones ya que no se cumplían las instrucciones específicas de la Junta con respecto a la obligación de respetar la neutralidad y representatividad de las formaciones en el debate.

Este aviso ha provocado una reunión de urgencia convocada por videoconferencia con el director general del ente y el resto de los representantes de las formaciones políticas. Durante la reunión, Andreu Manresa ha expresado a los partidos su decisión de cambiar la metodología ante la advertencia del PSIB y recuperar la propuesta inicial del ente, que era que las intervenciones fueran por orden de mayor a menor representatividad en la intervención inicial y de menor a mayor, en la final.

El resultado de esta reunión es que todos los demás partidos han salido indignados del encuentro al entender que IB3 ha cambiado las reglas del debate de manera unilateral como consecuencia de la queja del PSIB. Las demás formaciones estudian en estos momentos si presentan una queja conjunta a a Junta Electoral en el caso de que IB3 dé marcha atrás en lo pactado este lunes o si adoptan otras medidas conjuntas.

El PSIB, por su parte, sostiene que no hubo votación en la reunión en la que se cambió la propuesta inicial de IB3 y defiende que la propuesta inicial del ente era "lo democrático" y no la decisión que pactan los partidos "que no son el ganador" para que no se respete esta propuesta.

El PP ha mostrado su indignación por el último cambio de opinión de IB3. El portavoz de campaña de la formación, Sebastià Sagreras, acusa al ente de haber rectificado "después de acordar todos los partidos (el PSIB también) el funcionamiento del debate. "El Consolat rectifica y hace rectificar a IB3", señala Sagreras en un tuit. "¿Es una democracia real aquella donde la Presidència del Govern manda sobre la televisión pública?", insiste.