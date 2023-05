Este pasado sábado, los 33 candidatos del PP al Consell debían posar para la foto de familia en Montuïri. Pero tras un rápido vistazo se evidenció una llamativa ausencia: la de Jaume Català, exregidor de Vilafranca y número 31 de la lista.

El tema no tendría mayor trascendencia de no ser por un detalle: Català, el viernes, posó con Jaume Matas y José María Rodríguez en una comida de la vieja guardia conservadora en el restaurante Mar y Paz de Can Picafort. Una cumbre en la sombra para unos y un encuentro de viejos camaradas para otros.

Algunas fuentes sostienen que desde el PP se le sugirió ayer a Català que no se presentara en Montuïri: «Jaume, mejor que no vengas». Sin embargo, desde las filas populares se descarta este extremo: «Estaba indispuesto y se quedó en casa. No hay que buscar cosas raras ni castigos. Tampoco vino Jaume Oliver, de Algaida, porque tenía trabajo; o Toni Aguiló, de Fornalutx, por un incidente del tranvía de Sóller».

Últimamente, las comidas de los veteranos se le están indigestando al PP. La que montó José María Rodríguez en Sencelles casi dinamita el partido y ahora la de Can Picafort ha vuelto a tensar las cosas. Concluimos, pues, que tanto atracón no puede ser bueno. Y que los empachos, antes de elecciones, no son nada recomendables. Pero Rodríguez sigue con apetito.